Geekbench AI vergleicht die KI-Leistung unterschiedlicher Geräte

Die Softwareentwickler Primate Labs sind ja eigentlich für ihre klassischen Benchmark-Werkzeuge bekannt, mit deren Hilfe sich die allgemeine Leistung von Computern und Mobilgeräten beziehungsweise der darin verbauten Komponenten messen lässt. Mit Geekbench AI haben Primate Labs nun ein neues Benchmark-Tool im Programm, das die Leistung von Künstlicher Intelligenz bewerten soll. Die Software ist für iOS, macOS, Android, Windows und Linux verfügbar und soll durch eine Reihe von Tests Aufschluss über die KI-Fähigkeiten von Geräten geben.

Laut Primate Labs führt Geekbench AI zehn verschiedene Aufgaben durch, die reale Anwendungen von maschinellem Lernen simulieren. Dabei werden unterschiedliche Datentypen verwendet, um ein umfassendes Bild der KI-Leistung zu erhalten. Auf diese Weise sollen beispielsweise Entwickler schnell und verlässlich die KI-Leistung der getesteten Geräte bewerten können.

Als besonderen Aspekt von Geekbench AI heben die Entwickler der Anwendung die Möglichkeit hervor, plattformübergreifend Vergleiche zu ziehen. Weil die Software auf verschiedenen Betriebssystemen identische Aufgaben ausführt, könnten die Ergebnisse zwischen Geräten unterschiedlicher Leistungsstufen direkt verglichen werden. Dies reiche von Smartphones mit energiesparenden Recheneinheiten bis hin zu Workstations mit hochleistungsfähigen KI-Prozessoren.

Der praktische Nutzen der App für Endkunden hält sich derweil eher in Grenzen. Primate Labs führt hier die Möglichkeit an, auf Basis der mit dem Tool ermittelten KI-Fähigkeiten verschiedener Geräte fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen. Mit Sicherheit gehören in Zukunft auch direkte Leistungsvergleiche der neuesten Smartphone-Modelle in diesem Anwendungsbereich zur Tagesordnung.

Geekbench AI lässt sich aktuell in Version 1.0 kostenlos im App Store von Apple laden.