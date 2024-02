iOS 18: Auch umfangreiches Design-Update erwartet

Der für gewöhnlich gut unterrichtete US-Journalist Mark Gurman, der für den Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg unter anderem die Markteinführung und zahlreiche technische Kenndaten der Apple Vision Pro zutreffend vorausgesagt hatte, hat sich in seinem „Power On“-Newsletter zu dem bevorstehenden Design-Update von iOS 18 geäußert.

Das nächste iPhone-Betriebssystem soll demnach die Überarbeitung der iOS-Benutzeroberfläche angehen und wird ein frisches User-Interface-Design mitbringen, an dessen Implementierung Apple derzeit arbeitet. Zwar sollen die sichtbaren Änderungen nicht so drastisch ausfallen, wie beim Sprung von iOS 6 zu iOS 7, das iPhone-Betriebssystem wird sich nach Angaben Gurmans jedoch erkennbar verändern.

Der Marktstart der Apple Vision Pro hatte Fragen über eine mögliche Neugestaltung des iPhone-Betriebssystems aufgeworfen. Spekuliert wurde vor allem darüber, ob Apple das neue Design von visionOS auch auf die Mobilgeräte des Konzerns übertragen könnte.

Allerdings ist unwahrscheinlich, dass Apple die dreidimensionalen Benutzeroberflächen, die glasähnlichen Hintergründe und die speziell für die räumliche Nutzung ausgelegten UI-Elemente auf iPhone und iPad bringen wird. Hier wird eine dezentere Design-Überarbeitung erwartet.

I don’t like this concept of Vision OS on an iPhone just seems pointless on a mobile phone as the experience is not the same and is not immersive. #iPhone #Apple #VisionOS #iPhone15Pro #AppleVisionPro pic.twitter.com/MRMKlJFt6O

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) February 16, 2024