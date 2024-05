iOS 18: Apple zeigt erste Funktionen des neuen System

Apple hat eine Reihe neuer Bedienungshilfen vorgestellt, die mit der Veröffentlichung von iOS 18 Teil des nächsten iPhone-Betriebssystems werden sollen.

Unter den neuen Hilfe-Funktionen befinden sich so genannte „Music Haptics“ mit denen Musik auf für schwerhörige Nutzer erlebbar werden soll, eine Augensteuerung für iPhone und iPad und ein neues Feature gegen Reisekrankheit beim iPhone-Einsatz in Bus und Bahn oder Taxi.

Augensteuerung für iPhone und iPad

Highlight ist die neue Augensteuerung, mit der Nutzer die Geräte allein mit ihren Augen bedienen können. Diese Funktion richtet sich an Menschen mit körperlichen Behinderungen und nutzt die Frontkamera zur Kalibrierung. Die Augensteuerung soll ohne zusätzliche Hardware in allen iPadOS- und iOS-Apps funktionieren.

Music Haptics

Ein weiteres neues Feature von iOS 18 ist Music Haptics. Die Option für taube oder schwerhörigen Nutzer ermöglicht es, Musik durch Vibrationen zu erleben. Die Taptic Engine des iPhones erzeugt hierfür unterschiedliche Taps und Vibrationen, die auf die laufende Musik abgestimmt sind. Entwicklern wird zudem eine Programmierschnittstelle zur Verfügung gestellt, um die neuen Music Haptics auch in ihre Apps zu integrieren.

Vocal Shortcuts

Mit „Vocal Shortcuts“ können Nutzer eigene Sprachbefehle definieren, die Siri erkennt und daraufhin Aufgaben ausführt. Die neue Funktion, „Listen for Atypical Speech“, soll die Spracherkennung für Menschen mit untypischen Sprechmustern verbessern. Diese Funktion nutzt maschinelles Lernen auf dem Gerät, um ungewöhnliche Sprachmuster von Nutzern zu erkennen und zu verstehen.



Vehicle Motion Cues

Ein neues Feature namens „Vehicle Motion Cues“ soll die Reisekrankheit beim iPhone-Einsatz in Bus und Bahn oder Taxi reduzieren. Animierte Punkte am Bildschirmrand zeigen Veränderungen der Fahrzeugbewegung an und sollen dadurch „sensorischen Konflikt“ minimieren, die für ein flaues Gefühl im Magen sorgen können.