iOS 18.6.2 steht zum Download bereit

Apple überrascht uns mit der Freigabe von iOS 18.6.2. Das Update lässt sich offenbar auf allen iPhone-Modellen laden und beinhaltet dem Hersteller zufolge wichtige Sicherheitskorrekturen.

Die Tatsache, dass Apple iOS 18.6.2 nur wenige Tage nach der Freigabe von iOS 18.6.1 veröffentlicht, deutet darauf hin, dass hier in der Tat ernstzunehmende Sicherheitsprobleme behoben werden. In der Folge ist es vermutlich ratsam, die Aktualisierung zeitnah zu installieren.

Die Aktualisierung sollte auch in den Systemeinstellungen im Bereich „Allgemein → Softwareupdate“ angezeigt werden. Apple hat noch keine detaillierten Informationen zu den enthaltenen Sicherheitskorrekturen veröffentlicht. Diese sollten jedoch zeitnah in Form von separaten Support-Dokumenten veröffentlicht werden.

Nur sechs Tage nach der Freigabe von iOS 18.6.1

Es ist noch keine Woche her, seit Apple am vergangenen Donnerstag das Update auf iOS 18.6.1 freigegeben hat. Auf diese Aktualisierung haben sich vor allem Besitzer der Apple Watch in den USA gefreut, die ihre Uhr nach dem 18. Januar 2024 gekauft haben. Apple wurde infolge von Patentstreitigkeiten untersagt, die Funktion für neu verkaufte Uhren bereitzustellen.

Mit iOS 18.6.1 ist es seit der vergangenen Woche wieder möglich, die Funktion zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut auch in den USA zu verwenden. Allerdings musste Apple hier Anpassungen vornehmen, was zu Komforteinbußen bei der Nutzung der Funktion führt. So erfolgt die Messung zwar weiterhin über die Uhr, die Auswertung muss jedoch auf einem gekoppelten iPhone stattfinden.

Letztes Update für iOS 18

Das heute veröffentlichte iOS 18.6.1 dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte Update für iOS 18 sein, bevor Apple im kommenden Monat dann iOS 26 freigibt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass die neuen iPhone-Modelle am 9. September vorgestellt werden und sich vom 12. September an bestellen lassen. Der Verkaufsstart dürfte dann auf den 19. September fallen. Mit der Veröffentlichung von iOS 26 kann man an den Tagen davor rechnen.