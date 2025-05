iOS 18.5 kommt: Apple listet alle neuen Funktionen

Apple hat am Dienstagabend den sogenannten Release Candidate der nächsten iOS-Aktualisierung auf Version 18.5 veröffentlicht. Das Update wird voraussichtlich in der kommenden Woche für iPhone-Nutzer bereitgestellt und bringt mehrere Neuerungen mit sich.

Neben kleineren Funktionsanpassungen rückt Apple die Bildschirmzeit und mobile Satellitenkonnektivität in den Fokus.

Verbesserungen für Familien und neue Kaufoptionen

Mit iOS 18.5 reagiert Apple auf einen häufig geäußerten Wunsch von Eltern: Künftig erhalten diese eine Benachrichtigung, wenn das Bildschirmzeit-Kennwort auf dem Gerät eines Kindes eingegeben wird. Das soll mehr Transparenz und Kontrolle im familiären Bereich ermöglichen.

Auch der Einkauf digitaler Inhalte über die Apple-TV-App wurde angepasst. Nutzer, die auf Geräten von Drittanbietern auf die App zugreifen – etwa auf Smart-TVs oder Streamingboxen –, können künftig direkt mit dem iPhone bezahlen. Die neue Funktion „Buy with iPhone“ erweitert damit Apples Bezahloptionen außerhalb des eigenen Hardware-Ökosystems.

Satellitenfunktionen jetzt auch für iPhone 13

Ein zentrales Thema des Updates ist die verbesserte Unterstützung satellitengestützter Dienste. Diese waren bislang Geräten ab dem iPhone 14 vorbehalten, stehen nun aber auch für alle Modelle der iPhone-13-Reihe zur Verfügung – sofern ein kompatibler Mobilfunkanbieter gewählt wurde.

Bei diesen sogenannten „vom Mobilfunkanbieter bereitgestellten Satellitenfunktionen“ kooperieren Mobilfunkanbieter mit Satellitennetzwerken wie Starlink. Nutzer können so in Gebieten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung rudimentäre Dienste wie Standortfreigabe oder Notrufe nutzen. Bei aktiver Verbindung erscheint in der Statusleiste ein „SAT“-Symbol. Das Apple-eigene Satellitensystem bleibt parallel weiterhin verfügbar und ist in vielen Regionen weltweit nutzbar.

Apple weist darauf hin, dass zusätzliche Kosten durch den jeweiligen Mobilfunkanbieter anfallen können. Die Aktivierung und Deaktivierung der neuen Satellitenoption erfolgt über die iOS-Systemeinstellungen im Bereich „Mobilfunk“.

Neue Pride-Hintergrundbilder

Zusätzlich zu den technischen Änderungen liefert iOS 18.5 auch ein neues Hintergrundbild im Rahmen der diesjährigen Pride-Kollektion. Im Anschluss an die Update-Freigabe startet in der kommenden Woche auch der Verkauf eines neuen Apple-Watch-Armbands online und in den deutschen Apple Stores – derzeit ist der 16. Mai als frühester Termin vorgesehen.