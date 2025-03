iOS 18.4: Das Update bringt auch zwei CarPlay-Aktualisierungen

Mit der für April erwarteten iPhone-Aktualisierung auf iOS 18.4 wird Apple auch zwei kleinere Anpassungen an seinem CarPlay-System vornehmen.

Nutzer mit Fahrzeugen, die über ein großes zentrales Display verfügen, dürfen sich zukünftig über die Anzeige einer dritten Reihe von App-Icons freuen. Bislang war die Ausgabe der App-Icons, unabhängig von der Display-Größe im Fahrzeuginneren, auf lediglich zwei Reihen begrenzt.

Mehr App-Icons im Display

Erste Anwender aus den Vereinigten Staaten haben die neue, dreireihige Anzeige auf 14-Zoll-Bildschirmen ausgemacht. Ein konkreter Bericht liegt etwa vom Besitzer eines Toyota Tundra mit einem 14-Zoll-Display vor. In Fahrzeugen mit kleineren Displays bleibt die Darstellung offenbar unverändert.

Auch fehlen weitere Anzeichen von CarPlay 2.0. Apple hat das ursprünglich für 2024 angekündigte Ziel für die Einführung der nächsten CarPlay-Generation Anfang des Jahres offiziell verworfen. Bereits im Dezember deutete sich an, dass die Umsetzung länger dauern würde als geplant. Während Apple 2022 noch eine Liste mit 14 Automobilherstellern veröffentlichte, die das neue CarPlay unterstützen sollten, scheint sich die Haltung einiger Unternehmen inzwischen verändert zu haben. So setzten immer mehr Autobauer auf eigene Softwarelösungen mit begleitenden Abo-Modellen.

Trotz der Verzögerung betont Apple jedoch, dass weiterhin mit verschiedenen Herstellern an der neuen CarPlay-Generation gearbeitet werde. Konkrete Zeitangaben werden jedoch nicht mehr gemacht. Laut Apple sollen weitere Details von den Automobilherstellern selbst bekannt gegeben werden, sobald entsprechende Modelle mit der neuen CarPlay-Version verfügbar sind.

Verbesserte Ladeplanung für Elektrofahrzeuge

Eine Ankündigung kam dieser Tage von Ford, leider noch nicht zu CarPlay 2.0, sondern bezüglich einer Anpassung in Apple Maps, die speziell für Nutzer von Elektrofahrzeugen relevant sein dürfte.

Die Karten-App soll künftig das North American Charging System (NACS) unterstützen, das unter anderem an Tesla-Superchargern genutzt wird. Ford hat bereits begonnen, Adapter zu verkaufen, die es Modellen wie dem Mustang Mach-E und dem F-150 Lightning ermöglichen, an Tesla-Ladestationen zu laden. Um die Funktion zu nutzen, müsse das iPhone mit CarPlay verbunden und in den Apple-Maps-Einstellungen eine bevorzugte Ladeinfrastruktur ausgewählt werden.