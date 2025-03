Amazon Frühlingsangebote: Das sind die besten Anker-Deals

Mit den sogenannten Frühlingsangeboten hat Amazon ein weiteres großes Verkaufsevent angekündigt, das vom 25. bis zum 31. März zahlreiche Rabatte auf verschiedene Produktkategorien bieten soll. Erfahrungsgemäß reagieren viele Zubehör-Anbieter mit eigenen Aktionen, um von der gesteigerten Aufmerksamkeit der Käufer zu profitieren.

Erstmals für 49,99 Euro: Die empfehlenswerte Indoor Cam E30

Ein Hersteller der sich bereits heute mit eigenen Frühlingsangeboten positioniert ist Anker. Der Anbieter von Ladegeräten, Kopfhörern und Smarthome-Zubehör bietet seine Deals von heute bis zum 31. März 2025 an.

Mit Soundcore, Eufy und Solix

Die Palette der reduzierten Artikel reicht von kabellosen Ladegeräten bis hin zu Saugrobotern und Solarstrom-Lösungen. Neben dem vor allem für Ladezubehör verantwortlichen Mutterkonzern Anker sind auch die Tochtermarken Soundcore (Audioprodukte), Eufy (Überwachungskamers und Saugrobotern) sowie Solix am Start.

Zu den vergünstigten Produkten gehören unter anderem die kabellose MagGo-Ladestation (3-in-1) für 74,99 Euro sowie die bereits gestern gesichtete Anker Powerbank mit 25.000 mAh und 165W Leistung, die für 79,99 Euro angeboten wird. Auch mehrere Soundcore-Kopfhörer, darunter die Space One für 149 Euro oder die Aerofit 2 für 109,99 Euro, sind im Rahmen der Aktion reduziert.

Indoor Cam E30 erstmals für 50 Euro

Neben mobilen Ladegeräten und Audioprodukten gibt es auch Rabatte auf Smarthome- und Entertainment-Geräte. So bietet Anker etwa den 4K-Projektor Nebula Cosmos SE für 999,99 Euro an, was einem Preisnachlass von 33 Prozent entspricht. Auch die kompakte Nebula Capsule 3 ist ein Drittel günstiger für nur noch 349,99 Euro erhältlich.

Im Bereich der Saugroboter sind unter anderem die Modelle eufy S1 Pro mit All-in-One-Station und der eufy X10 Pro Omni rabattiert. Zudem werden Sicherheitskameras der Marke eufy günstiger angeboten, darunter die solarbetriebene SoloCam S340 für 129,99 Euro und die Innenkamera E30 für 49,99 Euro.

Die Angebote gelten bis zum 31. März 2025 und sind nicht nur über Amazon, sondern auch über Anker direkt verfügbar.