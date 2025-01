KI-Neuerungen nur in USA relevant iOS 18.3 verfügbar: In Deutschland in erster Linie Fehlerbehebungen

Apple hat iOS 18.3 zum Download freigegeben. Das Update steht für iPhone-Besitzer über den Einstellungsbereich „Softwareupdate" zum Download bereit. Begleitend dazu sollten auch iPadOS 18.3, macOS 15.3 und watchOS 11.3 jetzt schon oder in Kürze verfügbar sein. Anders als in den USA, wo mit iOS 18.3 weitere Funktionen von „Apple Intelligence" für alle Nutzer freigegeben werden, ist der mit dem Update verbundene Funktionsumfang hierzulande eher begrenzt. Im Vordergrund stehen bei uns Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Eine dieser Fehlerbehebungen betrifft den iPhone-Taschenrechner. Hier ist es nach der Installation von iOS 18.3 wieder möglich, mehrfach auf das Ist-gleich-Zeichen (=) zu tippen, um den zuletzt ausgeführten Rechenvorgang zu wiederholen, ohne ihn erneut einzutippen. Apple weist auf dem Beipackzettel zu iOS 18.3 auch darauf hin, dass mit dem Update ein Fehler behoben wird, aufgrund dessen die Tastatur teilweise ungewollt verschwunden ist, wenn eine Siri-Anfrage eingegeben wurde. Auch ein Problem, durch das die Wiedergabe in der Musik-App von Apple teilweise nicht beendet wurde, wenn man die App geschlossen hat, wird mit dem Update behoben. Siri-Automationen funktionieren wieder Von Apple selbst unerwähnt wird mit iOS 18.3 ein weiterer Fehler korrigiert, auf den wir bereits Mitte Dezember aufmerksam gemacht haben. So haben per Siri angestoßene Automationen mit Zeitversatz im Stil von „schalte die Stehlampe in 30 Minuten ein" über Wochen hinweg nicht funktioniert, sondern haben lediglich die unsinnige Meldung „Automatisierungen müssen mindestens eine Minute im Voraus eingestellt sein" zur Folge gehabt. Mit iOS 18.3 ist auch dergleichen wieder problemlos möglich. Mittlerweile gilt es als gesetzt, dass wir mit iOS 18.4 das nächste große Update für das iPhone-Betriebssystem erst im April sehen. Bereits zuvor soll es allerdings noch unter iOS 18.3 neue Hardware geben, darunter auch das von vielen Nutzern sehnlich erwartete iPhone SE der vierten Generation.