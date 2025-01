AirPods-Software aktualisieren: Die offizielle Apple-Anleitung

Wie installiert man die neueste Software für die AirPods? Gut acht Jahre, nachdem die Ohrhörer in ihrer ersten Generation auf den Markt gekommen sind, gibt uns Apple hier nun offiziell eine Antwort. Das von Apple gepflegte Hilfedokument „Informationen zu Firmwareupdates für AirPods“ wurde entsprechend überarbeitet, zunächst allerdings nur auf Englisch.

Vorweg muss aber noch gesagt werden, dass es über all die Jahre hinweg auch ohne diese Anleitung gut funktioniert hat. Die AirPods sind eines jener Apple-Produkte, bei denen man sich keine großen Gedanken um die Software machen muss. Die Updates werden bei Bedarf automatisch im Hintergrund installiert, während sie aufgeladen werden und sich in Bluetooth-Reichweite eines kompatiblen Apple-Geräts befinden, das mit einem WLAN verbunden ist. In der Regel kommt es dabei auf ein paar Tage hin oder her nicht an.

Will man den Update-Vorgang manuell anstoßen, so müssen sich die Ohrhörer wie gesagt in Bluetooth-Reichweite eines mit dem Internet verbundenen iPhone, iPad oder Mac befinden, mit dem sie gekoppelt sind. Die AirPods müssen zudem im Ladecase liegen, das geschlossen und per Kabel mit einem Ladegerät verbunden ist. Anschließend soll man die Ohrhörer für mindestens 30 Minuten so liegen lassen.

Bei den AirPods Max läuft das Ganze weitgehend identisch ab, nur müsst ihr hier das Ladekabel direkt mit der rechten Hörmuschel der Kopfhörer verbinden.

AirPods: Installierte Softwareversion prüfen

Die aktuellen Software-Versionen für die unterschiedlichen Modelle kann man immer hier nachschlagen. Ob auf euren AirPods die neueste Firmware-Version installiert ist, könnt ihr prüfen, wenn die Ohr- beziehungsweise Kopfhörer mit einem iPhone, iPad oder Mac verbunden sind.

Auf iOS-Geräten wählt ihr hierfür die Einstellungen „Bluetooth“ und tippt neben dem Namen der AirPods auf die Info-Taste. In der folgenden Ansicht seht ihr die installierte Firmware-Version im Bereich „Info“. Auf dem Mac findet ihr diese Informationen in den Systemeinstellungen im Bereich „Bluetooth“.

Falls sich die neueste AirPods-Software partout nicht installieren lässt, empfiehlt Apple die Ohrhörer komplett zurückzusetzen. Wenn dies auch nicht weiterhilft, sind eure AirPods ein Fall für den Apple-Support.