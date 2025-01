„Apple Sports“-App weiterhin nicht in Deutschland verfügbar

Apples Livesport-App Apple Sports ist auch ein Jahr nach ihrer Vorstellung weiterhin nicht in Deutschland verfügbar. Warum das der Fall ist, will uns Apple nicht sagen. Vermutlich liegt es daran, dass die Anwendung ausschließlich in englischer Sprache verfügbar ist. In anderen Bereichen stört sich Apple allerdings weniger daran, wenn eine deutsche Übersetzung fehlt.

Natürlich gibt es diverse gute Sport-Apps von Drittanbietern auf dem Markt. Aber warum sollten nicht auch deutsche Apple-Kunden diese Eigenentwicklung von Apple nutzen, wenn sie ohnehin schon angeboten wird. Zumal Apple hier nicht nur die klassischen amerikanischen Sportligen anbietet, sondern auch die deutsche Bundesliga, die Champions League und die Europa League integriert hat.

„Apple Sports“ ist eine gut gemachte App für iPhone-Besitzer, die in Echtzeit über aktuelle Sportereignisse informiert werden und sich einen schnellen Überblick über den aktuellen Tabellenstand verschaffen wollen. Obendrauf gibt es noch verschiedenste Statistiken und – das könnte sich mit einem Angebot in Deutschland vielleicht auch beißen – Angaben zu aktuellen Wettbüro-Quoten.

Mehr als 20 Ligen und Wettbewerbe

Im September hat die Sport-App von Apple ihr letztes großes Update gesehen und wurde um die Möglichkeit zur Anzeige aktueller Spielstände als Live-Aktivität erweitert. Jetzt hat Apple erneut nachgelegt und den FA Cup, das EFL Championship und den amerikanischen Leagues Cup integriert. Dementsprechend umfasst das Angebot von „Apple Sports“ jetzt die Bundesliga, Champions League, Conference League, EFL Championship, Europa League, FA Cup, FBS und FCS NCAA College Football, LaLiga, League Cup, LIGA MX, Ligue 1, College Basketball der Männer, MLB, MLS, NBA, NFL, NHL, NWSL, Premier League, Serie A, WNBA und Frauen-College-Basketball.

Die neueste App-Version sorgt zudem dafür, dass man einfach durch Wischen zwischen seinen Favoriten navigieren und Informationen zur TV-Übertragung der einzelnen Begegnungen abrufen kann.