iOS 17: Weiterhin Probleme mit speicherfressenden Apps

Eigentlich dachten wir ja, die Speicherproblematik einzelner Apps sei mit dem Update auf iOS 17.1 behoben worden. Allerdings melden sich hier weiterhin iPhone-Besitzer, die sich mit einem extrem hohen Speicherbedarf von Apple-Apps wie „Telefon“ ebenso wie einzelnen Anwendungen von Drittanbietern konfrontiert sehen.

Wir können das Problem hier nicht nachvollziehen und haben daher auch keine Tipps für eine Fehlerbehebung parat. Möglicherweise bleibt betroffenen Nutzern aber auch nichts anderes übrig, als auf ein korrigierendes Update von Apple zu warten. Falls jemand von euch mit produktiven Vorschlägen dienen kann, hinterlasst diese gerne in den Kommentaren.

Bei den betroffenen Nutzern bewegt sich der von der Telefon-App belegte Speicherplatz in Ausnahmefällten sogar im zweistelligen Gigabyte-Bereich. Unter normalen Umständen kommt die Telefon-App dagegen oft auch mit Werten unter 100 Megabyte aus. Es wird vermutet, dass es sich bei dem teils enormen Speicherbedarf der Anwendung um einen Fehler im Zusammenspiel mit den neuen iOS-Kontaktpostern handelt. Dies erklärt aber nicht, warum teils auch andere Anwendungen derart exzessiv Speicherplatz belegen.

Health-App als versteckter Speicherfresser

Ein Problem könnte sich hier auf kurz oder lang auch im Zusammenhang mit der Health-App von Apple ergeben. Hier hat es den Anschein, als würden die von der Gesundheits-App gesammelten Daten nicht sonderlich effektiv komprimiert. In der Folge sammeln sich hier bei aktiven Nutzern der Anwendung mitunter zügig einige Gigabyte an belegtem Speicherplatz an.

iPhone-Speicher kontrollieren

Wenn ihr den Speicherplatz auf euren iPhone prüfen und auch sehen wollt, wieviel hier jeweils von den einzelnen Apps belegt wird, öffnet ihr die iOS-Einstellungen und dort den Bereich „Allgemein → iPhone-Speicher“. Das iPhone stellt hier eine nach der Menge des belegten Speichers sortierte Liste mit allen installierten Anwendungen zusammen.