iOS 17: Fotoversand per iMessage wurde umständlicher

Mit iOS 17 hat Apple einiges im Bereich der Nachrichten-App geändert. Ein Teil dieser Neuerungen stellt in der Tat eine Verbesserung her. Wer allerdings regelmäßig Fotos per iMessage verschickt, wird angesichts der Umstellung fluchen. Denn zumindest, wenn man die zu versendenden Fotos direkt mit der Kamera aufnehmen will, ist jetzt ein Schritt mehr erforderlich.

Während man die Kamera in der Nachrichten-App bisher direkt aktivieren konnte, hat Apple links neben dem Eingabefeld anstelle des Kamerasymbols jetzt nur noch ein Plus-Zeichen platziert, über das man in einem zweiten Schritt dann die Kamera oder andere Apps und Objekte erreichen kann.

Schnellzugriff auf die Fotosammlung

Die schlechte Nachricht vorweg: Eine Abkürzung für den Kamerazugriff gibt es nicht. Auch in der aktuellen Testversion von iOS 17.2 hält Apple an seinem neuen Konzept fest.

Die gute Nachricht: Zumindest der Zugriff auf die persönliche Fotosammlung lässt sich abkürzen. Wenn ihr ein Bild aus eurer persönlichen Fotomediathek auswählen wollt, so genügt es, wenn ihr das Pluszeichen einfach einen Moment länger gedrückt haltet. Die Fotos-App springt dann direkt auf und ihr könnt das gewünschte Bild auswählen und in die Nachrichten-App übernehmen.

Objekte in der Liste sortieren

Was auch eine Erwähnung wert ist: Die Reihenfolge der Auswahlliste, die nach dem Drücken des Plussymbols erscheint, kann man nach Belieben umstellen. Hierzu müsst ihr nur bei geöffneter Liste jenen Eintrag, den ihr an eine andere Stelle verschieben wollt, für einen Moment gedrückt halten und könnt ihn dann (ohne loszulassen) an die gewünschte Position in der Liste schieben.

Diese beiden nicht unbedingt intuitiv erlernbaren Tricks machen den Umfang mit der neuen Nachrichten-App ein wenig einfacher. Wir würden uns allerdings wünschen, dass Apple die Möglichkeit bietet, entweder ein zusätzliches „Favoriten-Symbol“ neben dem Pluszeichen zu platzieren oder es dem iPhone-Nutzer überlässt, welche Funktion er durch das längere Drücken des Plussymbols aktiveren möchte.