AirPods Pro jetzt mit USB-C: Ladecase nicht alleine erhältlich

Den Verkaufsstart der neuen Modelle von iPhone und Apple Watch vor Augen sind die ebenfalls von heute an erhältlichen überarbeiteten AirPods Pro beinahe in Vergessenheit geraten. Apple muss sich in diesem Zusammenhang aber auch nachsagen lassen, beim Umbau der Ladehülle von Lightning auf USB-C nicht gerade kundenfreundlich zu agieren. Wer auch bei den AirPods auf den neuen Ladestandard umrüsten will, muss zwingend 279 Euro auf den Tisch legen und ein Komplettset aus Ohrhörern und Ladecase kaufen. Die Ladehülle mit USB-C-Anschluss ist nicht separat erhältlich.

Insert

You are going to send email to