iOS 17.4: Siri ohne „Hey“ und Folgefragen in Deutschland ausprobieren

Die aktuelle Vorabversion von iOS 17.4 läuft bereits ziemlich stabil, dementsprechend haben inzwischen wohl auch zahlreiche Nicht-Entwickler von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das neue Betriebssystem über Apples Public-Beta-Programm zu installieren.

Eine der interessantesten mit iOS 17.4 verbundenen Neuerungen ist sicher die Möglichkeit, das „Hey“ bei der Aktivierung von Apples Sprachassistentin wegzulassen. Ein kurzes „Siri“ genügt nun, um deren Aufmerksamkeit zu erlangen. In englischsprachigen Regionen hat Apple diese Funktion bereits im Herbst direkt mit der Freigabe von iOS 17.0 aktiviert.

Wenn ihr die neue Kurzform der Siri-Ansprache verwenden wollt, müsst ihr nach dem Update auf iOS 17.4 nichts unternehmen. Euer iPhone reagiert fortan gleichermaßen auf die Sprachkommandos „Hey Siri“ und „Siri“. Falls ihr aber zu der ursprünglichen Variante zurückkehren wollt, und – weil zum Beispiel die Freundin oder ein Haustier nen Namen Siri haben – zu der klassischen Anspracheform „Hey Siri“ zurückkehren wollt, findet ihr diese Option in den iOS-Einstellungen im Bereich „Siri & Suchen“.

Siri unterstützt jetzt auch Folgefragen

Ebenfalls neu stellt iOS 17.4 die Möglichkeit bereit, Folgefragen an Siri zu stellen. Mit dem „Aufmerksamkeitsmodus“ von Amazons Alexa vergleichbar, bleibt Siri nachdem sie eine Aufgabe ausgeführt hat noch ein Weilchen aktiv, um auf weitere Kommandos zu lauschen.

So könnt ihr jetzt beispielsweise auf die Frage „Siri, wie ist das Wetter in München?“ und die Antwort der Sprachassistentin direkt eine abgekürzte Folgefrage stellen und beispielsweise mit „Und in Berlin?“ fortfahren.

Die Folgefragen betreffend ist zu beachten, dass diese Funktion nicht auf allen Geräten zur Verfügung steht, auf denen man auch Siri verwenden kann. Um die Funktion zu verwenden, müsst ihr mindestens ein iPhone SE der zweiten Generation oder eines der iPhone-11-Modelle besitzen und, wie eingangs erwähnt, bereits iOS 17.4 auf dem Telefon installiert haben.