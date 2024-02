Aqara-App zeigt Füllstand und Typ von Zubehör-Batterien

Die Aqara-App ist in der neuesten Version 4.1.8 in der Lage, Informationen zu den Batterien der im Hausnetz installierten Geräte des Herstellers anzuzeigen. Die Möglichkeit, den Ladezustand der Batterien abzurufen, bieten inzwischen gefühlt schon die meisten Hersteller von mit Apps verbundenem Zubehör an, Aqara liefert hier aber zudem auch gleich noch Informationen zum verwendeten Batterietyp.

Die Neuerung versteckt sich im App-Bereich „Profil“ und nennt sich „Übersicht über Verbrauchsmaterialien“. Wenn ihr diesen neuen Menüpunkt öffnet, bekommt ihr eine Liste all jener Aqara-Produkte angezeigt, die mit Batterien ausgestattet sind und auf euer Benutzerkonto registriert sind. Wer mehrere Standorte mit Aqara-Geräten definiert hat, kann die Batterieinformationen für diese separat abrufen. Direkt mit Strom versorgte Geräte werden in dieser Ansicht nicht angezeigt.

In der Listenansicht finden sich dann nicht nur Informationen zum aktuellen Status der eingesetzten Batterien, sondern man kann auch deren Typ auslesen, was insbesondere beim Nachkauf der in den unterschiedlichsten Größen verfügbaren Knopfzellen hilfreich sein kann. Zusätzliche Sortieroptionen erlauben es, die Liste nach Batterietyp und Batteriestatus zu filtern, für den Status stehen die Optionen „angemessen“, „unzureichend“ und „unbekannt“ zur Verfügung. In der Listenansicht wird die verfügbare Leistung sofern das entsprechende Gerät diese Informationen liefern kann auch als Prozentwert angezeigt.

Aqara-Zubehör zu Sonderpreisen

Aqara war einer der ersten Hersteller mit einer breit gefächerten Palette von HomeKit-Zubehör im Programm. Ein Teil der von Aqara angebotenen Geräte, darunter die Videotürklingel G4 und der Anwesenheitssensor FP2 lassen sich direkt über WLAN mit Apples Smarthome-Umgebung verbinden. Anderes Zubehör, insbesondere die diversen von Aqara angebotenen Sensoren, setzen einen Smarthome-Hub des Herstellers voraus, mit dem sie dann über ein stromsparendes Funkprotokoll kommunizieren.

Aktuell werden zahlreiche Aqara-Produkte, darunter die Videotürklingel und der Anwesenheitssensor sowie verschiedene Hubs und etliche Sensoren zu reduzierten Preisen angeboten.