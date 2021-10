iOS 15-Tipp: Mehrfachauswahl funktioniert auch im Web

Wer sich die Handgriffe noch mal im Video zeigen lassen möchte wirft einen Blick in die eingebetteten Clips des Kurznachrichten-Portals Twitter. Diese verdeutlichen die Mehrfachauswahl noch mal, die um so komplizierter wird, je kleiner die Displaygröße eures iOS-Gerätes ausfällt und mit einer Hand nahezu unmöglich ist.

Can now select and drag multiple images in iOS 15 pic.twitter.com/MkFpRanfJi

Eben jene Mehrfachauswahl funktioniert unter iOS 15 auch im Web. Hier könnt ihr auf Webseiten etwa mehrere Bilder markieren und diese in eine neue E-Mail (zum Versenden) oder in die Fotos-Applikation (zum Sichern) ziehen.

Wenn ihr hier nun (euer Zeigefinger hält immer noch die gerade angehobene App fest) mit einem weiteren Finger zusätzliche Apps antippt, werden diese ebenfalls angehoben. Eine kleine blaue Zahl am App-Stapel informiert darüber wie viele Apps ihr bereits hochgehoben habt. Zusammen lässt sich der Stapel jetzt auf eine neue Seite oder in die App-Mediathek verschieben.

Die Prozedur ist schnell beschrieben: Tippt ein beliebiges App-Icon einfach etwas länger an und lasst euren Finger auf diesem verharren. Nach etwa einer Sekunde sollte das App-Icon ein Kontextmenü einblenden, nach knapp zwei Sekunden habt ihr die App angehoben (die anderen App-Icons wackeln jetzt) und könnt diese per Drag-and-Drop-Geste auf eine andere Bildschirmseite verschieben.

