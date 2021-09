iOS 15: Beta 8 könnte die letzte Testversion gewesen sein

Trotz des nun einsetzenden Feinschliffs listen die offiziellen Update-Notizen noch immer zahlreiche bekannte Fehler, auf die sich Tester bei der Nutzung der jüngsten Vorabversionen einstellen müssen. Allerdings sollten diese nicht mehr allzu lange für Unmut sorgen. So ist nicht unwahrscheinlich, dass Apples diesjähriges iPhone-Event bereits in guten zwei Wochen über die Bühne geht und die Freigabe der finalen Version von iOS 15 schon kurz danach das neue Betriebssystem auf die Geräte aller interessierten Anwender spülen wird.

Insert

You are going to send email to