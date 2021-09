Apple Watch Series 7: Lieferengpässe zeichnen sich ab

Der zeitliche Ablauf war hier in den letzten Jahren fast immer der gleiche: Am Dienstag werden die neuen Produkte präsentiert, am Freitag starten die Vorbestellungen, eine Woche später erfolgt dann die Auslieferung.

Das Gehäuse-Design würde die Fertigungsbetriebe vor große Herausforderungen stellen, auf die benötigten Stückzahlen in der Massenproduktion zu kommen. Aufgefallen seien die „critical challenges“ nach dem ersten Testlauf in der vergangenen Woche. Hier habe die Komplexität des Designs dafür gesorgt, dass keine zufriedenstellende Produktionsleistung erreicht werden konnte.

Insert

You are going to send email to