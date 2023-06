EcoFlow PowerStream: Vorhandene Powerstations an Balkonkraftwerke anbinden

Zu beachten ist allerdings, dass das für den Anschluss an die Powerstation benötigte Kabel nicht im Lieferumfang enthalten ist, da hier je nach Modell unterschiedliche Varianten benötigt werden. Details hierzu finden sich in der erweiterten Produktbeschreibung. Eine Auswahl der verschiedenen Kabel findet sich beispielsweise im Onlineshop von EcoFlow .

Über die verschiedenen von EcoFlow angeboten PowerStream-Komplettsets haben wir euch bereits informiert. Besonders erfreulich ist allerdings die Tatsache, dass Nutzer, die bereits eine tragbare Powerstation von EcoFlow besitzen, ebenfalls von dieser Funktion profitieren können. Mithilfe des einzeln zum Preis von 267 Euro erhältlichen PowerStream-Wechselrichters lassen sich vorhandene Balkonkraftwerke an die Powerstations von EcoFlow anbinden. Der Wechselrichter unterstützt den Anschluss von zwei Solarpanels mit jeweils 400 Watt, der Ausgang ist in Deutschland allerdings auf die derzeit gesetzlich noch vorgeschriebenen maximal 600 Watt limitiert. Da hier Firmware-Updates möglich sind, sollte sich diese Begrenzung im Falle der erwarteten Gesetzesänderung auf 800 Watt aber auch anpassen lassen.

Technisch wird das Ganze realisiert, indem man die größten Energieverbraucher im Haus über die neuen EcoFlow Smart Plugs anschließt. Läuft dann beispielsweise ein so verbundener Gefrierschrank an, so bekommt die Powerstation den entsprechenden Stromverbrauch mitgeteilt und stellt die benötigte Menge über das Hausnetz bereit, was den Strombezug vom Versorger reduziert.

