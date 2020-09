iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 kommen morgen

Apple-Chef Tim Cook hat angekündigt die neuen Betriebssystem-Updates auf iOS 14, iPadOS 14 und watchOS 7 bereits morgen zum Download bereitstellen zu wollen.

Alle der heute neu vorgestellten Geräte sollen am Freitag zudem bereits mit den neuen Systemen in den Handel gehen.

Systemvoraussetzungen für iOS 14:

iOS 14 benötigt mindestens ein iPhone 6s aus dem Jahr 2015 und kommt also mit den gleichen Systemvoraussetzungen wie der Vorgänger iOS 13. Im Detail läuft das neue Betriebssystem auf folgenden Geräten:

Phone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. Generation), iPhone SE (2. Generation), iPod touch (7. Generation).

Wie ihr euer iPhone-Modell bestimmt, erklärt Apple hier.

Systemvoraussetzungen für iPadOS 14:

iPadOS 14 setzt ebenso wie der Vorgänger iPadOS 13 mindestens ein iPad Air 2 aus dem Jahr 2014 voraus und lässt sich auch bereits auf den im Folgejahr veröffentlichten Modellen iPad mini 4 und iPad 5 installieren. Konkret listet Apple die folgenden Modelle als kompatibel:

iPad Pro 12.9-inch (4. Generation), iPad Pro 11-inch (2 . Generation), iPad Pro 12.9-inch (3 . Generation), iPad Pro 11-inch (1 . Generation), iPad Pro 12.9-inch (2 . Generation), iPad Pro 12.9-inch (1 . Generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 9.7-inch, iPad (7 . Generation), iPad (6 . Generation), iPad (5 . Generation), iPad mini (5 . Generation), iPad mini 4, iPad Air (3 . Generation), iPad Air 2.

Wie ihr euer iPad-Modell bestimmt, erklärt Apple hier.

Systemvoraussetzungen für watchOS 7:

watchOS 7 läuft auf der Apple Watch Series 3 (2017) oder neuer in Kombination mit einem iPhone 6s oder neuer und iOS 14. Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen, allen Sprachen oder auf allen Modellen verfügbar.

Wie ihr euer Apple-Watch-Modell bestimmt, erklärt Apple hier.