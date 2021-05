iOS 14.6 steht zum Download bereit: Das ist neu

Apple verteilt seit wenigen Minuten das iOS-Update auf Version 14.6 über die weltweit platzierten CDN-Server und sollte die System-Aktualisierung innerhalb der nächsten Minuten auch in eurem Softwareupdate-Bereich einblenden.

iOS 14.6 wurde erst am vergangenen Montag als Release Candidate freigegeben und kümmert sich unter anderem um die Bereitstellung kostenpflichtiger Podcast-Abos. Zudem behebt das Update mehrere kleine Fehler, die Apple in den Update-Notizen, die wir euch im Anschluss eingebettet haben, detailliert beschreibt. So wurde etwa die Zuverlässigkeit der Entsperren-Funktion optimiert, mit der die Apple Watch das iPhone bei Bedarf freigeben kann.

iOS 14.7 bereits in der Betaphase

Das Mobilgeräte-Update wird allerdings nicht die letzte Aktualisierung der iOS 14-Familie sein. Seit dem 19. Mai befindet sich mit iOS 14.7 bereits der Nachfolger in der Erprobungsphase und dürfte sich in wenigen Wochen anschließen.

Mit der Freigabe von iOS 14.7 dürfte sich Apple dann jedoch auf iOS 15 konzentrieren, das bereits in exakt zwei Wochen, im Rahmen der WWDC Entwickler-Konferenz vorgestellt werden soll und große Neuerungen für das iPad im Gepäck haben dürfte.

iOS 14.6: Die offiziellen Update-Notizen

Podcasts

Unterstützung von Abonnements für Kanäle und einzelne Sendungen

AirTag und App „Wo ist?”

Option, um im Modus „Verloren“ eine E-Mail-Adresse statt einer Telefonnummer für AirTag und Geräte im „Wo ist?“-Netzwerk hinzuzufügen

AirTag zeigt die teilweise verdeckte Telefonnummer des Eigentümers an, wenn es mit einem NFC-fähigen Gerät angetippt wird.

Bedienungshilfen

Benutzer von „Sprachsteuerung“ können ihr iPhone erstmals nach einem Neustart nur mit ihrer Stimme entsperren.

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme: