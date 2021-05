iOS 14.6: Das sind die offiziellen Update-Notizen

Inzwischen steht fest welche Funktionen das nächste iOS-Update einführen wird – zumindest teilweise. Die seit Ende April im Beta-Test befindliche Version 14.6 wird die nötigen Vorbereitungen treffen, damit zahlende Abonnenten über den Musik-Streaming-Dienst Apple Music auch verlustfreie Streams abspielen zu können. Ein Feature, das Apple bereits ab Juni anbieten will.

Darüber hinaus das Update den Support für 3D-Audio mit Dolby Atmos einführen, das laut Apple so klingen wird, als wären die Instrumente der Musiker um den Hörer herum „im ganzen Raum verteilt“.

Das 3D-Audio-Erlebnis wird allerdings nur mit den passenden Apple-Kopfhörern funktionieren. Unterstützt werden die AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro und Beats Solo Pro.

In den iOS-Einstellungen werden neuen Konfigurationsoptionen einziehen, die Abonnenten von Apple Music gestatten werden festzulegen welche Audio-Qualitäten für verschiedene Verbindungen wie etwa aus dem Mobilfunknetz oder aus dem heimischen WLAN heraus für Download und Streaming-Wiedergabe ausgewählt werden sollen.

Vielleicht unterstützt die Aktualisierung auch noch eine neue Generation der drahtlosen AirPods-Kopfhörer, dies muss sich jedoch erst noch zeigen, eine entsprechende Produktankündigung hat Apple bislang noch nicht kommuniziert. Zudem wird Apple daran arbeiten Fehlerbehebungen und Verbesserungen nachzureichen, die kleine Unebenheiten begradigen, die iOS 14.5 beziehungsweise iOS 14.5.1 eingeführt haben.

Für Apple-Kunden in den Vereinigten Staaten bereitet iOS 14.5 zudem neue Familien-Funktionen für die Apple-Kreditkarte „Apple Card“ vor. Aktuell gehen wir davon aus, dass iOS 14.6 zum Start der Apple Music-Erweiterung Anfang Juni offiziell erscheinen wird.

Die Update-Notizen des heute ausgegebenen Release Candidate von iOS 14.6 lesen sich wie folgt:

Apple Card Family

* Apple Card can be shared with up to five people, including anyone 13 years or older in your Family Sharing group

* Apple Card Family adds support for families to track expenses, manage spending with optional limits and controls, and build credit together

Podcasts

* Subscription support for channels and individual shows

AirTag and Find My

* Lost mode option to add an email address instead of a phone number for AirTag and Find My network accessories

* AirTag will show the partially masked phone number of the owner when tapped with an NFC-capable device

Accessibility

* Voice Control users can unlock their iPhone for the first time after a restart using only their voice

This release also fixes the following issues:

* Unlock with Apple Watch may not work after using Lock iPhone on Apple Watch

* Reminders may appear as blank lines

* Call blocking extensions may not appear in Settings

* Bluetooth devices could sometimes disconnect or send audio to a different device during an active call

* iPhone may experience reduced performance during startup