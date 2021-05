Coronavirus: EPICOM-App zeigt lokale Inzidenzwerte

Die tagesaktuellen Inzidenzwerte seiner unmittelbaren Umgebung im Blick zu behalten kann, vor allem wenn man sich aus beruflichen Gründen immer mal wieder woanders aufhalten muss, sehr herausfordern sein. Hier helfen will die EPICOM-App des gemeinnützigen Vereins „Freunde Liberias“.

Dieser hat sein bereits seit 2014 gestartetes EBOLAPP-Projekt zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in West-Afrika jetzt an die Coronavirus-Pandemie angepasst, mit dem neuen Namen EPICOM versehen und bietet dieses, ohne wirtschaftliches Interesse, nun allen an den aktuellen Inzidenzwerten interessierten Anwendern und Anwenderinnen zum kostenfreien Download an.

Mit 14-Tage-Rückblick

Die App lokalisiert ihre Nutzer über die Ortungsdienste des iPhones und präsentiert eine nach Inzidenzwerten eingefärbte Deutschlandkarte, die für die jeweiligen Teilbereiche nicht nur den anliegenden Wert, sondern auch eine 14-Tage-Historie bereitstellt, die den Blick auf die Verkauf der letzten Tage zulässt.

In Berlin bietet die EPICOM-App dabei sowohl die stadtweite Inzidenz als auch eine nach Bezirken gegliedert Ansicht an. Je nach Höhe der Inzidenz informieren Farben über die in den Landkreisen anliegende Gefahrenstufe, die EPICOM von 0 (Inzidenz von 0) bis 8 (Inzidenz von über 1000) gliedert. Der für die Bundesnotbremse relevante Bereich zischen 50 und 100 befindet sich dabei auf Gefahrenstufe 4.

Schon Pläne für Version 2.0

Nach Angaben der Entwickler soll die EPICOM-App kontinuierlich weiterentwickelt werden und könnte bereits in Version 2.0 über die Integration von Impfnachweisen, Warnhinweise mit persönlichen Bewegungsprofilen, ein Kontakttagebuch und eine Check-In-Option verfügen. Dabei wollen die Macher Zusatzfunktionen bei Bedarf ausliefern.

Die Nutzung der EPICOM-App ist kostenfrei und gänzlich ohne Account-Erstellung möglich.