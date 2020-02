iOS 13.4: Kleine Änderungen in Apples „Bücher“-App

Seitdem sich Apple dafür entschieden hat, den einstigen Alleskönner iTunes in mehrere Apps aufzuteilen, werden die eigenen Hörbücher (auch mobil) nicht mehr in der Musik, sondern in der „Bücher“-App abgelegt.

Eine nachvollziehbare Entscheidung, die den Hörbuch-Alltag allerdings etwas unübersichtlicher gestaltet. Apples Bücher-App ist inzwischen leider mehr Store, Erlebnis-Boutique und Empfehlungsportal denn schlichte, selbstverwaltet Audio-Bibliothek.

Hat man die zuvor synchronisierten Hörbücher jedoch im Dickicht der „Bücher“-App ausgemacht, dann ist der eigentliche Player ganz passabel. Dieser wurde unter der seit wenigen Tagen verfügbaren Beta von iOS 13.4 leicht überarbeitet.

Das Icon des Sleeptimers ist aussagekräftiger, der Kapitel-Bereich wurde nach unten verschoben, das Teilen-Menü ist nun unter den drei Punkten neben dem Titel versteckt, der Geschwindigkeitsindikator ist etwas größer als bislang, Fortschrittsbalken und Titelanzeige haben ihre Plätze gewechselt.

Keine weltbewegenden Neuerungen – im Gegensatz zu Home-App und Co. scheinen Apples Entwickler an der „Bücher“-App jedoch aktiv zu schrauben, was ein gutes Zeichen ist.