Into the Breach: Netflix bringt Switch-Spiel auf das iPhone

Nach eher trüben Quartalszahlen und der Aussicht auf einen teilweise werbefinanzierten Zugang, der nicht einfach nur günstiger als das reguläre Netflix-Standardkonto angeboten werden soll, sondern auch Abstriche bei den verfügbaren Katalog-Inhalten vornehmen wird, ist es mal wieder Zeit für eine positive Netflix-Schlagzeile.

Jetzt 23 Netflix-Spiele

Dafür eignet sich aktuell der Ausbau des hauseigenen Spiele-Angebotes für zahlende Abonnenten, das als nette Dreingabe durchaus begrüßt werden darf. Zu den über 20 mittlerweile verfügbaren Titeln hast sich nun auch das Science-Fiction-Strategiespiel „Into the Breach“ hinzugesellt.

Das Spiel, das bereits auf der Online-Plattform Steam und auch in einer Ausgabe für Nintendos Switch-Konsole veröffentlicht wurde, ist ein taktisches Strategiespiel, in dem es darum geht die Welt vor einer außerirdischen Bedrohung zu beschützen.

Erstveröffentlicht im Jahr 2018, müsst ihr in dem gut 500 Megabyte großen Titel rundenbasierte Gefechte zwischen Mech-Kriegern für euch entscheiden und könnt dabei auf alle Inhalte der erweiterten „Advanced Edition“ von Into the Breach zugreifen, die mit verbesserten Waffen, neuen Mechs, überarbeiteten Piloten und Feinden sowie neuen Missionen um eure Gunst buhlt.

Lockmittel und Halteangebot

Netflix setzt auf die Gratis-Bereitstellung von Spielen für zahlende Abonnenten, um diese auch dann noch zur monatlichen Zahlung zu bewegen, wenn gerade keine interessanten Serien- und Film-Inhalte verfügbar sind. Die insgesamt 23 Spiele-Titel sollen Nutzer bei der Stange halten und einen Mehrwert in all jenen Situationen bieten, in denen die Videoinhalte des Streaming-Dienstes gerade nicht so attraktiv erscheinen.

Alle von Netflix angebotenen Spiele beinhalten einen In-App-Kauf, über den sich ein neues Abo bei Netflix abschließen lässt. Der In-App-Kauf richtet sich an Netflix-Neukunden, die Spiele selbst besitzen keine In-App-Transaktionen.