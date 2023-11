Intelligente Aktivierung: Push-Benachrichtigungen bei Präsentationen automatisch unterdrücken

Letzte Woche haben wir über die Möglichkeit berichtet, die Stummschaltung des iPhone durch einen Fokus-Wechsel zu aktivieren. Dazu passend können wir hier noch einen weiteren Tipp nachreichen. Über die Fokus-Funktion von iOS kann man auch festlegen, dass sich „Nicht stören“ für bestimmte Situationen automatisch aktiviert und so beispielsweise keine störenden Mitteilungen bei der Bildschirmfreigabe im Rahmen von Präsentationen oder FaceTime-Anrufen angezeigt werden.

Das Ganze basiert auf der in den Fokus-Einstellungen vorhandenen Funktion „Intelligente Aktivierung“. Wählt ihr beispielsweise den Fokus „Nicht stören“ aus und legt damit zusammen einen Zeitplan für dessen intelligente Aktivierung fest, so werden Benachrichtigungen und dergleichen in bestimmten Situationen automatisch unterdrückt.

Apple selbst geizt hier mit Details zur konkreten Funktionsweise. Doch haben wir ergänzend zu diesem Beitrag von Jason Walke in Apples Support-Foren eine ausführliche und schlüssige Analyse der hier hinterlegten Möglichkeiten gefunden. Dem zufolge sorgt die Option „Intelligente Aktivierung“ dafür, dass „Nicht stören“ die Benachrichtigungen nicht nur beim Teilen von Bildschirmen unterdrückt, sondern auch während eine Bildschirmaufnahme läuft oder man Inhalte vom iPhone auf ein TV-Gerät streamt.

Apples Hilfeseiten zur Fokus-Funktion

Apple hat die Fokus-Funktion ja bereits vor zwei Jahren mit iOS 15 eingeführt. So richtig von Nutzen sind die hier gebotenen Optionen aber erst, wenn man sich ausführlicher mit dem System befasst und Verzahnungen wie die oben genannten versteht.

Hilfestellung im Zusammenhang mit den Fokus-Funktionen und deren Verwendung und Konfiguration findet sich recht ausführlich auf den deutschsprachigen Hilfeseiten von Apple. Zum Einstieg besucht ihr hier am besten die Übersichtsseite mit dem Titel „Fokus auf deinem iPhone oder iPad verwenden“.