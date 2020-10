Instagram: Verstecktes Feature bringt altes App-Logo zurück

Instagram ist auch schon wieder zehn Jahre alt. Der Smartphone-Dienst zum Teilen von Bildern und inzwischen auch Videos wurde im Herbst 2010 gestartet und knapp zwei Jahre später von Facebook übernommen. Man darf die App weiterhin als Blaupause für diverse App-Angebote zum Teilen von digitalen Medien sehen.

Als kleines Geburtstagsgeschenk bringen die Instagram-Entwickler das altbekannte App-Logo mit der Polaroid-Kamera zurück. Und dies gleich in drei verschiedenen Versionen, obendrauf kann man sich noch das vor der offiziellen Veröffentlichung verwendete Beta-Symbol mit den Schriftzug „Codename“ installieren.

Instagram App-Logo ändern

Die alternativen App-Logos von Instagram sind allerdings gut versteckt. Wer sein Programmsymbol ändern will, muss zunächst über seine Profilseite und das Hamburger-Menü dort (die drei Striche) die Einstellungen aufrufen. Dort angelangt müsst ihr die Seite nun „mit Gewalt“ nach unten ziehen, von oben her werden dann verschiedene Emojis eingeblendet, bis ihr schließlich in den versteckten Einstellungsbereich für das App-Symbol gelangt. Hier stehen euch nun neben den Instagram-Symbolen der vergangenen Jahre auch verschiedene alternative Farbvarianten des aktuellen App-Symbols zur Auswahl.