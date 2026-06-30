Insta360 bietet die zu Monatsbeginn vorgestellte Luna Ultra jetzt offiziell auch in Deutschland an. Die neue Gimbal-Kamera geht hierzulande mit einer Preisempfehlung von 729 Euro für die Basisversion in den Handel.

Das gemeinsam mit Leica entwickelte Modell kombiniert ein stabilisiertes Kamerasystem mit einem kompakten Gehäuse. Die Insta360 Luna Ultra verfügt über zwei Objektive. Neben einer Hauptkamera mit 1-Zoll-Sensor und Leica-Optik ist ein Teleobjektiv mit eigenem Sensor integriert. Nach Angaben des Herstellers sind damit Aufnahmen mit bis zu 8K-Auflösung möglich. Unterstützt werden zudem verschiedene Brennweiten und Zoomstufen. Auch Funktionen wie Dolby Vision, 10-Bit-Aufnahmen und ein spezieller Modus für Aufnahmen bei wenig Licht gehören zur Ausstattung.

KI-Chip für bessere Aufnahmen

Fotos lassen sich laut Insta360 mit der Luna Ultra in einer Auflösung von bis zu 37 Megapixeln erstellen. Ergänzend sind Panoramaaufnahmen mit deutlich höherer Gesamtauflösung möglich. Für die Bildverarbeitung ist ein integriertes System mit Dreifach-KI-Chip zuständig, das unter anderem die Qualität der Aufnahmen verbessern und verschiedene Automatikfunktionen ermöglichen soll.

Für ruhige Videos kombiniert die Luna Ultra eine mechanische Drei-Achsen-Stabilisierung mit einer elektronischen Bildstabilisierung. Hinzu kommen verschiedene Tracking-Funktionen, die Personen oder andere Motive automatisch im Bild halten sollen.

Abnehmbares Remote-Display

Mit einem Gewicht von etwas mehr als 200 Gramm fällt die Kamera vergleichsweise kompakt aus. Ein besonderes Merkmal ist ein abnehmbarer 2-Zoll-Bildschirm, der sich laut Hersteller auch separat zur Bildkontrolle und Fernsteuerung verwenden lässt. Auf diese Weise sollen sich Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven oder Selfies einfacher umsetzen lassen.

Der integrierte Akku ermöglicht laut Hersteller Laufzeiten von bis zu vier Stunden und kann per Schnellladefunktion innerhalb von rund 23 Minuten wieder auf 80 Prozent geladen werden. Intern stehen 47 Gigabyte Speicher zur Verfügung, zusätzlich lassen sich microSD-Karten mit bis zu einem Terabyte verwenden.

Die Luna Ultra wird in Schwarz und Weiß angeboten. Das Standard-Bundle kostet 729 Euro. Ein mit zusätzlichem Zubehör ausgestattetes Creator Bundle ist für 929 Euro erhältlich.