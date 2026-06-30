Entwickler rudern zurück
Tagesschau-App: Wieder Listenansicht statt Videos
Der für die Tagesschau-App verantwortliche Südwestrundfunk nimmt weitere Änderungen an der App zurück. Mit der neu veröffentlichten Version 4.7.0 gehen die Entwickler weiter auf die Kritik der Nutzer ein und schieben die zuvor prominent platzierte Videoansicht auf ein App-internes Abstellgleis. Wer die App nach dem Update auf die aktuelle Version startet, bekommt wieder automatisch eine statische Nachrichtenübersicht zu sehen.
Die Änderung könnte dafür sorgen, der seit der Umstellung abgewanderten Nutzer wieder zur Tagesschau-App als Standard-Nachrichtenquelle zurückfinden. Die hier zuvor automatisch angezeigte Seite mit oftmals hektisch wirkenden Videosequenzen hatte bei vielen langjährigen Nutzern für Unmut gesorgt. Aufgrund der anhaltenden Proteste haben sich die Entwickler der App bereits im März wieder ein Stück weit von dem neuen Konzept abgewandt und im Bereich „Top News“ zu einer ablenkungsfreien Listenansicht zurückgefunden.
Hier die neue App-Version – unser Bild oben zeigt die alte Startseite
Videoansicht bleibt als Option
Mit der nun veröffentlichten Version 4.7.0 gehen die Entwickler noch einen Schritt weiter und haben die Anwendung so programmiert, dass sie standardmäßig mit der statischen Nachrichtenliste startet. Die hier angezeigten Meldungen werden laut den Entwicklern redaktionell kuratiert.
Nutzer, die weiterhin direkt zum Start die Videoansicht sehen oder den „Für mich“-Bereich angezeigt haben wollen, können dies in den Einstellungen der App festlegen.
Angebot ursprünglich als zu presseähnlich eingestuft
Offen bleibt zunächst, ob die Rückkehr zum weitgehend statischen Format neue rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen wird. Die verstärkte Integration von bewegten Bildern in die öffentlich-rechtlichen App-Angebote kommt nicht von ungefähr. Vor zehn Jahren hatte der Verband der deutschen Zeitungsverleger diese als zu textlastig und damit presseähnlich kritisiert und einen Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Köln gewonnen.
Entwickler: Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts
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Top!! Mich haben sie als Leser nun wieder zurück. Ich finde das so viel angenehmer.
Dito! :-)
Same
Sehr gut!
Dann auch wieder im öffentlichen Raum benutzbar !
Ist viel besser so!
… und auch wieder linear und nicht so versetzt, damit wieder besser lesbar.
Bitte wieder als Channel in iMessage einführen!
WhatDepp ist keine Alternative.
Und Telegram.
Danke.
Für die Umstellung und die Info.
Und jetzt noch ein Schalter um die einzelnen Einträge in den Listen kleiner zu machen, damit man noch mehr Übersicht hat..
Bei mir erscheint immer noch die alte Ansicht mit Videos. Und ja, ich habe wirklich die aktuelle Version geladen und einen Neustart der App gemacht. Und ich habe das neueste iOS von gestern oder vorgestern drauf.
Wie sieht’s bei euch aus?
Ich weiß auch nicht so recht wo sich was geändert haben soll.
Wenn ich den Screenshot oben sehe, sollte es auf „Neu“ umgestellt werden. Das ist bei mir nicht passiert und es stand auf „Top News“
Bei mir funktioniert es
Auf me8nem iPad startet auch weiterhin die Ansicht mit Video. Auf dem iPhone hatte ich in „Mein Bereich / Einstellungen / Startseite“ von „Topnews“ auf „Neu“ geändert und dort die Anzeige mit den Themen untereinander erhalten – habe ich aber dort bereits länger so und hat sich seit dem App-Update nichts verändert. Diese Einstellung jetzt auch auf dem iPad manuell vorgenommen und jetzt passt es auch hier.
Sonst blieb nur die WebVersion, die aber auch nicht so toll war.
Endlich zurück
Soll die Tagesschau einfach 12€- 24€ / Jahr nehmen. Mal sehen wie viele dafür bereit sind zu zahlen.
Damit wäre das juristische Problem gelöst.
Ich wundere mich aber über die Presse:
Was die für ihre online Angebote (meist + genannt) preislich verlangen.
Sorry…5€ pro Woche oder 10-20 € pro Monat.
Ich frage mich echt wer diese Abos anschließt?
Und die New York Times?
Die nehmen 25-30€ für das ganze Jahr.
Gut, die können es natürlich weil in Englisch -> daher global anbieten und haben X Mio. Abonnenten.