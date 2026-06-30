Der für die Tagesschau-App verantwortliche Südwestrundfunk nimmt weitere Änderungen an der App zurück. Mit der neu veröffentlichten Version 4.7.0 gehen die Entwickler weiter auf die Kritik der Nutzer ein und schieben die zuvor prominent platzierte Videoansicht auf ein App-internes Abstellgleis. Wer die App nach dem Update auf die aktuelle Version startet, bekommt wieder automatisch eine statische Nachrichtenübersicht zu sehen.

Die Änderung könnte dafür sorgen, der seit der Umstellung abgewanderten Nutzer wieder zur Tagesschau-App als Standard-Nachrichtenquelle zurückfinden. Die hier zuvor automatisch angezeigte Seite mit oftmals hektisch wirkenden Videosequenzen hatte bei vielen langjährigen Nutzern für Unmut gesorgt. Aufgrund der anhaltenden Proteste haben sich die Entwickler der App bereits im März wieder ein Stück weit von dem neuen Konzept abgewandt und im Bereich „Top News“ zu einer ablenkungsfreien Listenansicht zurückgefunden.

Hier die neue App-Version – unser Bild oben zeigt die alte Startseite

Videoansicht bleibt als Option

Mit der nun veröffentlichten Version 4.7.0 gehen die Entwickler noch einen Schritt weiter und haben die Anwendung so programmiert, dass sie standardmäßig mit der statischen Nachrichtenliste startet. Die hier angezeigten Meldungen werden laut den Entwicklern redaktionell kuratiert.

Nutzer, die weiterhin direkt zum Start die Videoansicht sehen oder den „Für mich“-Bereich angezeigt haben wollen, können dies in den Einstellungen der App festlegen.

Angebot ursprünglich als zu presseähnlich eingestuft

Offen bleibt zunächst, ob die Rückkehr zum weitgehend statischen Format neue rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen wird. Die verstärkte Integration von bewegten Bildern in die öffentlich-rechtlichen App-Angebote kommt nicht von ungefähr. Vor zehn Jahren hatte der Verband der deutschen Zeitungsverleger diese als zu textlastig und damit presseähnlich kritisiert und einen Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Köln gewonnen.