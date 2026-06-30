iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 226 Artikel

Entwickler rudern zurück

Tagesschau-App: Wieder Listenansicht statt Videos
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

Der für die Tagesschau-App verantwortliche Südwestrundfunk nimmt weitere Änderungen an der App zurück. Mit der neu veröffentlichten Version 4.7.0 gehen die Entwickler weiter auf die Kritik der Nutzer ein und schieben die zuvor prominent platzierte Videoansicht auf ein App-internes Abstellgleis. Wer die App nach dem Update auf die aktuelle Version startet, bekommt wieder automatisch eine statische Nachrichtenübersicht zu sehen.

Die Änderung könnte dafür sorgen, der seit der Umstellung abgewanderten Nutzer wieder zur Tagesschau-App als Standard-Nachrichtenquelle zurückfinden. Die hier zuvor automatisch angezeigte Seite mit oftmals hektisch wirkenden Videosequenzen hatte bei vielen langjährigen Nutzern für Unmut gesorgt. Aufgrund der anhaltenden Proteste haben sich die Entwickler der App bereits im März wieder ein Stück weit von dem neuen Konzept abgewandt und im Bereich „Top News“ zu einer ablenkungsfreien Listenansicht zurückgefunden.

Tagesschau App 4 7 0

Hier die neue App-Version – unser Bild oben zeigt die alte Startseite

Videoansicht bleibt als Option

Mit der nun veröffentlichten Version 4.7.0 gehen die Entwickler noch einen Schritt weiter und haben die Anwendung so programmiert, dass sie standardmäßig mit der statischen Nachrichtenliste startet. Die hier angezeigten Meldungen werden laut den Entwicklern redaktionell kuratiert.

Nutzer, die weiterhin direkt zum Start die Videoansicht sehen oder den „Für mich“-Bereich angezeigt haben wollen, können dies in den Einstellungen der App festlegen.

Angebot ursprünglich als zu presseähnlich eingestuft

Offen bleibt zunächst, ob die Rückkehr zum weitgehend statischen Format neue rechtliche Auseinandersetzungen nach sich ziehen wird. Die verstärkte Integration von bewegten Bildern in die öffentlich-rechtlichen App-Angebote kommt nicht von ungefähr. Vor zehn Jahren hatte der Verband der deutschen Zeitungsverleger diese als zu textlastig und damit presseähnlich kritisiert und einen Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Köln gewonnen.

Laden im App Store
tagesschau - Nachrichten
tagesschau - Nachrichten
Entwickler: Sudwestrundfunk, Anstalt des offentlichen Rechts
Preis: Kostenlos
Laden
30. Juni 2026 um 11:47 Uhr von chris Fehler gefunden?


    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Top!! Mich haben sie als Leser nun wieder zurück. Ich finde das so viel angenehmer.

    Antworten Melden
  •  ut paucis dicam
    Antworten Melden
  •  ut paucis dicam

    … und auch wieder linear und nicht so versetzt, damit wieder besser lesbar.

    Antworten Melden

  • Bitte wieder als Channel in iMessage einführen!
    WhatDepp ist keine Alternative.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Und jetzt noch ein Schalter um die einzelnen Einträge in den Listen kleiner zu machen, damit man noch mehr Übersicht hat..

    Antworten Melden

  • Bei mir erscheint immer noch die alte Ansicht mit Videos. Und ja, ich habe wirklich die aktuelle Version geladen und einen Neustart der App gemacht. Und ich habe das neueste iOS von gestern oder vorgestern drauf.
    Wie sieht’s bei euch aus?

    Antworten Melden

  • Sonst blieb nur die WebVersion, die aber auch nicht so toll war.

    Antworten Melden

  • Soll die Tagesschau einfach 12€- 24€ / Jahr nehmen. Mal sehen wie viele dafür bereit sind zu zahlen.
    Damit wäre das juristische Problem gelöst.

    Ich wundere mich aber über die Presse:
    Was die für ihre online Angebote (meist + genannt) preislich verlangen.
    Sorry…5€ pro Woche oder 10-20 € pro Monat.

    Ich frage mich echt wer diese Abos anschließt?

    Und die New York Times?
    Die nehmen 25-30€ für das ganze Jahr.

    Gut, die können es natürlich weil in Englisch -> daher global anbieten und haben X Mio. Abonnenten.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44226 Artikel in den vergangenen 6877 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven