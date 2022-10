heat_it: Insektenstich-Erhitzer erhält neue Oberfläche

Zwar liegen die richtig warmen Sommertage schon hinter uns, bei Oktober-Temperaturen von um die 20° sind vor allem in Wassernähe aber immer noch erstaunlich viele Insekten unterwegs. Wer unter deren Stichen zu leiden hat, der kann auf das iPhone-Accessoire heat_it setzen.

Auf ifun.de Anfang Juli ausprobiert, handelt es sich dabei um einen Anhänger für den Schlüsselbund, der im Bedarfsfall direkt in die Lightning-Buchse des iPhones gesteckt wird und in Kombination mit der App des verantwortlichen Anbieters dann zur akuten Behandlung von Insektenstich genutzt werden kann.

Der Strom kommt vom iPhone

heat_it nutzt die Energie des iPhones, um die betroffene Hautstelle kurze Zeit intensiv zu erhitzen und sorgt so dafür, dass der Juckreiz schnell verschwindet und Schwellungen zurückgehen.

Aktuell wurde die offizielle heat_it-Applikation in der runderneuerten Version 2.2 freigegeben und bietet nun eine neue Oberfläche für die Nutzung des Insektenstich-Erhitzers an. Diese wirkt deutlich moderner und soll mit verspielten Animationen die Nutzung in Kinderhänden etwas angenehmer gestalten.

Lightning teurer als USB-C

An Wirkprinzip des in einer USB-C- und in einer teureren Lightning-Ausgabe verfügbaren Schlüsselanhängers hat sich derweil nichts geändert. Je nach App-Einstellungen erwärmt sich der kleine Stecker auf Temperaturen zwischen 48° bis 53°.

Die maximal mögliche Hitze bekommen allerdings nur erwachsene ab. Wählt man die Option Kind reduziert sich die Temperatur um -3°, durch Auswahl der zusätzlich verfügbaren Konfigurationsoption „empfindliche Hautstelle“ werden bei Bedarf erneut -2° abgezogen.

heat_it kostet in der iPhone-Ausgabe aktuell 39 Euro. Die USB-C-Version für Android-Nutzer wird bereits für 26,99 Euro angeboten.