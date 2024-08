„Watch to 5K“ unterstützt auch beim 10-Kilometer-Training

Die App Watch to 5K ist schon etliche Jahre auf dem Markt und will Laufanfänger dabei unterstützen, die innerhalb von neun Wochen so weit kommen wollen, dass sie fünf Kilometer am Stück laufen können. Das Prinzip dahinter ist als „Couch to 5K“ bekannt, „Watch to 5K“ will Menschen mit Apple Watch bei diesem Trainingsmodell unterstützen.

Die App setzt auf drei Laufeinheiten pro Woche, jeweils mit einem Ruhetag dazwischen. Der Trainingsplan wird dabei fortwährend angepasst, sodass man am Ende in der Lage sein sollte, fünf Kilometer in weniger 30 Minuten zu laufen.

„Watch to 5K“ ermöglicht es dabei, komplett auf das iPhone zu verzichten. Man benötigt ausschließlich die Apple Watch, um die Trainingsanleitungen zu befolgen. Die App bietet unterstützend auch Komplikationen für das Zifferblatt der Uhr, mit deren Hilfe man den Fortschritt direkt im Blick behalten und die App auch schnell starten kann. Die begleitende iPhone-App ist eher für den Abruf der Trainingsstatistiken gedacht. Man kann damit seine Läufe detaillierter auswerten und protokollierte Erfolge einsehen.

Die App kommt mit Anbindung an Apple Health und erfasst neben den Laufdaten auch die zurückgelegte Strecke inklusive Routenaufzeichnung, den Kalorienverbrauch, die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Herzfrequenz. Alternativ zum Laufen im Freien kann „Watch to 5K“ auch auf dem Laufband verwendet werden.

Upgrade auf 10K per In-App-Kauf

Die Basisversion von „Watch to 5K“ wird zum festen Kaufpreis von 3,99 Euro angeboten. Mit der neu veröffentlichten Version 6.0 seiner App bietet der Entwickler die Möglichkeit zur Erweiterung auf einen achtwöchigen Zeitplan mit dem Ziel, am Ende ganze 10 Kilometer zu laufen.

Wer sich dieses neue Ziel stecken will, kann die Erweiterung zum Preis von 3,99 Euro per In-App-Kauf beziehen. Der Entwickler betont dabei, dass er weiterhin keinerlei Abo-Varianten plant und an seinem Einzelkaufmodell festhält.