ING streicht Strafzinsen, neue App-Funktionen angekündigt

So will man im Jahresverlauf die Angebote im Wertpapierbereich weiter ausbauen und die „Funktionen in der App deutlich erweitern“. Wie die App konkret umgestaltet werden soll verrät die ING aktuell zwar noch nicht, gibt aber an, persönliche Informationen der Kunden nutzen zu wollen, um diese zukünftig besser bei Anlageentscheidungen unterstützen zu können.

Die ING begründet den überraschenden Schritt mit ihren „zuversichtlichen Markterwartungen“ und den Zinsentwicklungen an den Kapitalmärkten und schafft die bislang erhobenen Verwahrentgelte so effektiv ab. Dies rechnet zumindest der Vorstandsvorsitzender der ING Deutschland, Nick Jue, vor.

Wie die ING Deutschland heute mitteilt soll bereits zum 1. Juni Hand an die bestehenden Regelungen gelegt werden. So fallen die Verwahrentgelte nicht komplett weg, allerdings wird die ING die Freibeträge ordentlich aufstocken. Statt den 50.000 Euro, die bislang für Giro- und Tagesgeld-Konten gelten, wird die Freibetragsgrenze ab kommenden Monat verzehnfacht und auf 500.000 Euro pro Konto angehoben.

Nach mehreren Monaten, in denen die in Deutschland aktiven Finanzinstitute fast ausnahmslos über die Einführung von sogenannten Verwahrentgelten informierten, meldet die ING Deutschland heute eine Abkehr von den zusätzlichen Kontoführungsgebühren für vorhandene Guthaben, die gemeinhin auch als Strafzinsen bezeichnet werden.

