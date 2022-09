Infinity Plus: Neues iPhone-Trageband mit Zusatzhalterung

Von iPhone-Tragebändern bzw. den sogenannten Handyketten kann man halten was man will. Dass die iPhone-Umhänger, vor allem an warmen Tagen, jedoch durchaus eine Daseinsberechtigung haben, lässt sich nicht wegdiskutieren.

Wasser-Schutz beim Kajakfahren

Nur mit taschenloser Badeshorts oder Bikini unterwegs und trotzdem Lust auf ein Eis? Wird das Smartphone mitgeführt, ist dies meist kein Problem – ersetzt das iPhone die klassische Geldbörse inzwischen doch auch in Deutschland immer häufiger komplett. Mit Hals- bzw. Schulterband muss man das Gerät dann auch nicht mehr die ganze Zeit in der Hand halten, kann seinen Wohnungsschlüssel bei Bedarf noch mit an die Schnur binden und macht auch ohne Handtasche oder Rucksack ganz entspannt sein Ding.

Was das Angebot an brauchbaren Handyketten angeht, punkten optisch vor allem die Modelle von XOUXOU, die wie viele andere Anbieter allerdings auf den Einsatz passender Hüllen angewiesen sind.



Dies ist bei den dehnbaren Infinity-Ketten des Anbieters Vonmählen nicht der Fall. Diese lassen sich, ähnlich den Finn Fahrradhalterungen, auch um bereits genutzte Cases legen.

Wir nutzen das reguläre Infinity-Modell etwa als zusätzliche iPhone-Sicherung beim Kajakfahren. So lassen sich Fotos knipsen und Wasserwege prüfen ohne Angst davor haben zu müssen, dass sich das iPhone, einmal falsch gegriffen, gleich ins tiefe Nass verabschiedet.

Infinity Plus mit zusätzlichem Handyring

Mit dem Vonmählen Infinity Plus bietet der Zubehör-Händler jetzt eine neue Variante seiner Kette mit einem zusätzlich integrierten Handyring „für den sicheren Halt“ des iPhones an.



Die für Links- und Rechtshänder geeignete Infinity Plus offeriert zudem eine Stativ-Funktion, die das Aufstellen des iPhones zum Videoschauen ermöglicht.

Die Infinity Plus wird mit einer 150 cm langen Nylon-Kordel ausgeliefert und ist über den Online-Shop des Anbieters in Schwarz und Weiß für jeweils 29,99 Euro erhältlich. Die reguläre Infinity-Version ohne Haltering kostet 17,99 Euro.