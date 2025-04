In your Face: Dieses absurde Gadget bringt die Realität DIREKT auf deinen Bildschirm – du wirst NICHT glauben, wie verrückt die Idee wirklich ist!

Zum Monatsanfang stellt der Entwickler Frederik Riedel mit „eyePhone“ ein ungewöhnliches Projekt vor, das nach Einschätzung des Stuttgarters die Nutzung des iPhones revolutionieren könnte.

Mit einem speziellen Case und einer gesonderten App soll es möglich sein, die reale Umgebung permanent auf dem Display des iPhones sichtbar zu machen. Das erklärte Ziel: Die Nutzung von Social Media und die Wahrnehmung der Umgebung soll so gleichzeitig ermöglicht werden.

iPhone-Nutzung ohne Ablenkung

Der Gedanke hinter eyePhone ist simpel: Wer beim Scrollen auf dem Handy den Blick für die Umwelt verliere, könne durch die innovative Kombination von Kamera und Display beide Welten wieder miteinander vereinen.

Die Hülle reflektiere das Umfeld in die iPhone-Kamera, die dazugehörige App blende diese Live-Aufnahme in einem kleinen Fenster ein. So sollen Anwender gleichzeitig die Umgebung wahrnehmen und in digitale Welten abtauchen können.

Die Projektseite des eyePhones wirbt damit, es Nutzern zu ermöglichen, beim Fernsehen gleichzeitig durch soziale Netzwerke zu scrollen oder beim Essen mit Freunden online zu bleiben und den Besuch dennoch im Blick zu behalten. Zudem könnte die Technologie dabei helfen, wichtige Alltagsmomente wie die ersten Schritte des eigenen Kindes mitzuerleben, ohne dabei auf das iPhone verzichten zu müssen.

Augenzwinkernder Realitätscheck

Ob eyePhone tatsächlich Marktreife erlangen wird, bleibt abzuwarten. Derzeit können sich interessierte Nutzer lediglich auf eine Warteliste eintragen, um bei einem möglichen Verkaufsstart informiert zu werden. Hinter dem Projekt steht Frederik Riedel, Entwickler von beliebten Apps wie one sec, Redpoint und Homie – der sich in der Vergangenheit stets kritisch mit der übermäßigen Nutzung von Displays und den zeitfressenden Algorithmen sozialer Netzwerke auseinandergesetzt hat.

Was hier so überspitzt präsentiert wird, darf mit Blick auf den Kalender wohl guten Gewissens als pointierte Gesellschaftskritik bewertet werden. Kann es stellenweise doch ganz effektiv sein, auf Missstände hinzuweisen, indem man sich diese zueigen macht, überzeichnet und so blossstellt…