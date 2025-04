OMG! Delta sprengt alle Gaming-Grenzen: Online-Multiplayer und Features, die dein Leben verändern werden!

Die neue Version 1.7 der Emulator-App Delta steht ab sofort für alle Nutzer des alternativen App Stores AltStore PAL zum Download zur Verfügung. In den Vereinigten Staaten soll das Update nach Angaben der Entwickler in Kürze auch in Apples App Store erscheinen.

Die Aktualisierung ergänzt den Funktionsumfang des Emulators unter anderem die Möglichkeit, Nintendo-DS-Spiele in Online-Multiplayer-Partien zu spielen.

Die Entwickler erklären, dass die Online-Funktion durch die Nutzung Nintendo-WFC-Servern ermöglicht wird, die von der Gaming-Community bereitgestellt werden. Nutzer sollen einfach einen bevorzugten Server in den Einstellungen auswählen können, ohne dabei umfangreiche Konfiguration vornehmen zu müssen. Zu den kompatiblen Spielen gehören unter anderem Mario Kart, Pokémon und Animal Crossing.

Bessere Grafik für N64-Spiele

Neben der Multiplayer-Option soll Delta 1.7 auch überarbeitete N64-Komponenten enthalten. Die neue Version verwendet OpenGL ES 3.0 zur Darstellung der Spiele und behebt viele grafische Probleme, die in älteren Versionen auftraten, etwa schwarze Texturen in Spielen wie Mario Golf. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, die Auflösung manuell anzupassen oder eigene Texturpakete zu verwenden. Dies soll die visuelle Qualität der Spiele weiter verbessern.

Weitere Neuerungen und Verbesserungen

Neben den Hauptfeatures wurden auch kleinere Verbesserungen vorgenommen. So lassen sich etwa Screenshots direkt aus dem Pause-Menü erstellen. Durch die Nutzung von Game-Controller-Skins können Anwender das Erscheinungsbild des Controllers individuell anpassen. Zudem wurden Fehler behoben, die in der vorherigen Version auftraten, etwa Probleme mit der Audiowiedergabe bei der Verwendung im AirPlay-Modus.

Die Delta-Entwickler betonen, dass die Unterstützung von Community-Servern maßgeblich zur Implementierung der neuen Funktionen beigetragen hat und rufen dazu auf, die entsprechenden Projekte zu unterstützen. Weitere Details und eine vollständige Liste der Neuerungen und Fehlerbehebungen finden sich in den offiziellen Update-Notizen der App.