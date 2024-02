In der Nachrichten-App: Emojis einfach als Sticker nutzen

In Berlin sind zum Wochenende die Winterferien zu Ende gegangen, die in den zurückliegenden Tagen mal wieder für ausgiebige Gespräche mit anderen iPhone-Anwendern gesorgt haben. Eine Erkenntnis, die von der Skipiste mitgenommen wurde: Nicht alle Anwender haben auf dem Schirm, dass sich die Emojis der iPhone-Tastatur als Sticker auf beliebige Nachrichten in Apples Nachrichten-Applikation kleben lassen.

Daher nutzen wir den Wochenanfang kurz zur Erinnerung an die Funktion, die für fast alle iMessage-Nutzer von Interesse sein dürfte. In laufenden Konversationen, unabhängig davon, ob diese mit einzelnen Anwendern oder in Gruppen geführt werden, lassen sich Nachrichten mit Emoji-Symbolen bestickern, die direkt im entsprechenden Tastaturbereich ausgewählt werden können. Dafür ist keine iMessage-Erweiterung, keine Sticker-App und kein besonderer Handgriff nötig.

Direkt aus der Emoji-Tastatur

Befindet ihr euch in einem laufenden Gespräch, dann wählt einfach die Emoji-Tastatur über das Weltkugel Symbol unten links oder das Smiley-Gesicht neben der Leertaste aus. Hier könnt ihr nun das benötigte Emoji auswählen. Um dieses aufzunehmen, haltet euren Finger etwas länger auf das entsprechende Symbol gedrückt und wartet, bis sich dieses von seinem Platz fortbewegt und an eurem Finger haftet.

Das so aufgenommene Bildschriftzeichen lässt sich nun auf beliebige Textblasen kleben oder auch auf Bilder in der laufenden Konversation heften.

Skalieren und Rotieren möglich

Indem ihr einen weiteren Finger einsetzt, kann zudem die Größe des ausgewählten Emojis geändert und dieses mit Spreitz- und Kneif-Geste größer oder kleiner skaliert werden, bevor das Emoji auf die entsprechende Stelle in der Konversation geklebt wird. Auch ein Rotieren ist möglich.

Wenn ihr die Emoji-Tastatur auf euren Geräten bislang nicht nutzt, könnt ihr diese im Bereich Einstellungen > Allgemein > Tastatur > Tastaturen > Emoji-Symbole aktivieren.