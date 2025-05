In der Amazon-App: KI spricht Produktempfehlungen jetzt auch

Amazon führt in den USA testweise eine neue Audio-Funktion ein, bei der generative KI-Modelle kurze Produktzusammenfassungen vorlesen. Ziel ist es, Käufer bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, indem zentrale Informationen zu einem Artikel zusammengefasst werden – inklusive Bewertungen, technischen Details und häufig genannten Nutzermeinungen.

Die Funktion wird zunächst für ausgewählte Produkte angeboten, bei denen Amazon einen höheren Informationsbedarf vor dem Kauf vermutet. Die Grundlage der gesprochenen Zusammenfassungen bildet ein KI-Modell, das Inhalte aus den Produktseiten, Nutzerbewertungen und weiteren verfügbaren Informationen auswertet. Die daraus generierten Audios sind über die Amazon-Shopping-App abrufbar.

Nutzer können bei unterstützten Artikeln den Button „Hear the highlights“ unter dem Produktbild auswählen. Nach dem Antippen wird eine kurze Tonspur abgespielt, in der eine computergenerierte Stimme die wichtigsten Aspekte des Produkts erläutert – etwa Funktionsweise, Nutzererfahrungen oder Hinweise zur Anwendung.

Start zunächst für Teil der US-Kundschaft

Zum Start steht die Funktion nur einer begrenzten Nutzergruppe in den USA zur Verfügung. Zu den aktuell unterstützten Produkten zählen unter anderem Küchengeräte, Pflegeprodukte und Technikartikel. Amazon plant eine schrittweise Ausweitung des Angebots auf weitere Produkte und Nutzer. Die Einführung erfolgt vor dem Hintergrund, dass mobile Shopping-Nutzer zunehmend kürzere Informationen bevorzugen, die sich zudem noch einfacher aufnehmen lassen sollen.

Immer mehr KI-Funktionen

Zuletzt erweiterte Amazon sein KI-gestütztes Shopping-Angebot in den USA um die neue „Interests“-Funktion. Diese soll personalisierte Produktempfehlungen auf Basis individueller Interessen ausspielen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Filterfunktionen arbeitet das System mit natürlicher Spracheingabe: Nutzer geben in eigenen Worten an, was sie suchen – etwa bestimmte Kategorien, Stile oder Preisrahmen. Die dahinterliegende KI übersetzt diese Angaben in strukturierte Suchanfragen und informiert kontinuierlich über passende Angebote und Neuzugänge.