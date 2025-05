Meater und Inkbird: Günstige App-Thermometer für die Grillsaison

Mit dem Start der neuen Grillsaison stellt sich für viele Nutzer wieder die Frage nach dem besten Thermometer mit App-Anbindung. Hier scheiden sich auch bei uns regelmäßig die Geister. Komplett kabellose Bluetooth-Spieße lassen sich grundsätzlich am vielseitigsten einsetzen, so machen sie beispielsweise auch bei der Arbeit mit Drehspießen keine Probleme. Allerdings sind sie in der Regel verhältnismäßig dick und können empfindliches oder dünnes Grillgut zu stark beschädigen.

Thermometer mit kabelgebundenen Sonden haben neben ihrem zumeist deutlich günstigeren Preis in der Regel auch den Vorteil, dass sie mit einer integrierten Temperaturanzeige ausgestattet sind und sich auch ohne App verwenden lassen.

Es ist wohl dem herannahenden Sommer geschuldet, dass derzeit mehrere Anbieter ihre App-Grillthermometer zu Sonderpreisen anbieten. Wobei man generell festhalten muss, dass sich dieses Zubehör auch hervorragend in der Küche verwenden lässt, um beispielsweise die Gartemperatur bei Backofengerichten zu überwachen.

Alle Meater-Messspieße günstiger

Die bekannteste Marke bei den komplett kabellosen Produkten in dieser Kategorie ist sicherlich Meater. Bei Amazon finden sich so gut wie alle Meater-Produkte im Preis reduziert.

Das Einstiegsmodell Meater SE ist aktuell für 68 Euro erhältlich. Vom Standardmodell Meater Plus unterscheidet sich diese Variante nur durch ihr einfacheres Ladegehäuse, was beim Grillen niemanden stören wird. Darüber hinaus ist auch das für höhere Umgebungstemperaturen ausgelegte Meater Pro vergünstigt für 111 Euro erhältlich.

Inkbird mit 4 Sonden: Preis-Leistungs-Favorit

Mit dem Inkbird IBT-4XS ist bei uns inzwischen im vierten Jahr ein klassisches und günstiges kabelgebundenes Bluetooth-Grillthermometer im Einsatz, das auch aktuell wieder mit Rabatt zu haben ist. Der Aktionscode IBT4XS2025 senkt den Preis für das Gerät auf 43,40 Euro.

Das Inkbird 4XS kommt mit vier kabelgebundenen Sensoren, sodass man die Temperatur nicht nur an unterschiedlichen Stellen des Grillguts, sondern zum Beispiel auch im Garraum messen kann. Ein integriertes Display zeigt die von den einzelnen Sonden gemessenen Werte dann durchlaufend an. Ergänzend dazu kann man das Thermometer auch mit der App BBQ Go verbinden. Hier besteht dann neben der Anzeige von aktuellen Werten und Verlaufskurven auch die Möglichkeit, Push-Mitteilungen und Warnungen zu erhalten.

Beim Inkbird-Thermometer gefällt uns vor allem, dass man das Display sehr flexibel platzieren kann. Ein integrierter Magnet hält das Gerät an Metallflächen am Grill oder Herd, und die LED-Anzeige kann durch Antippen gedreht werden, falls man das Thermometer auf dem Kopf befestigen muss.