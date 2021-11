Original-Eintrag: Nach Angaben des offiziellen Impfdashboards des Bundesministeriums für Gesundheit haben bislang rund 9,2 Millionen Personen in Deutschland eine zusätzliche Auffrischungsimpfung erhalten. Aus der stetig wachsenden Personengruppe, all jener Bundesbürger die bereits mit einer Booster-Impfung versorgt wurden, hat leider noch niemand die Möglichkeit gehabt, mögliche Nebenwirkungen in die SafeVac-Applikation des Paul-Ehrlich-Institutes einzutragen.

Insert

You are going to send email to