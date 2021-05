DeepL: Kostenlose iPhone-App übersetzt 26 Sprachen

Der Übersetzungsdienst DeepL ist auf dem Mac schon seit einiger Zeit vertreten. Was die mobile Anwendung für iPhone und iPad angeht hat die in Köln ansässige DeepL GmbH jedoch den Ausbau der europäischen Sprach-Kompetenzen abgewartet.

Seit März mit 13 weiteren europäische Sprachen

Diese waren von DeepL Mitte März ordentlich um 13 neue Sprachen erweitert worden. Neben Bulgarisch spricht DeepL seitdem auch Dänisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Lettisch, Litauisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch.

Die neuen Sprachen ergänzen das schon zuvor von DeepL gesprochene Portfolio aus Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch und stehen inzwischen auch alle in der offiziellen iPhone-Applikation des Übersetzungsdienstes zur Auswahl bereit.

Bislang noch ohne Pro-Konto

Der kostenlose Download übersetzt Texteingaben nach der automatischen Spracherkennung automatisch in die von euch gewählte Zielsprache und liefert häufig bessere beziehungsweise flüssiger lesbare Ergebnisse als jene die von Googles Übersetzungsdienst Google Translate ausgespuckt werden.

Aktuell verzichtet DeepL in der iPhone-Applikation – die sich als Universal-App übrigens auch auf dem iPad einsetzen lässt – auf die Integration des Pro-Kontos, das in der Mac-Anwendung etwa die Auswahl zwischen formeller und informeller Anrede sowie die Übersetzung von ganzen Dokumenten ermöglicht. Auch die Sprachausgabe auf Knopfdruck fehlt der mobilen Applikation noch. Ansonsten jedoch steht der junge iPhone-Download der Desktop-App funktional in nichts nach, übersetzt auch lange Texte und kann die Text-Ergebnisse sowohl in die iPhone-Zwischenablage kopieren als auch exportieren und damit an ausgewählte Apps zur weiteren Bearbeitung übergeben.