Im Video-Podcast: Apple-Managerin beantwortet Fragen zum iPhone 12

Apples Marketing-Managerin Kaiann Drance ist auf virtueller Werbetour für die neuen iPhone-Modelle und hat sich dem Podcast Rich on Tech zum Videointerview gestellt. Im Rahmen des Gesprächs werden interessante Themen angesprochen, darunter auch der Einfluss der 5G-Nutzung auf die Akku-Laufzeit der Geräte.

Apple versucht den Akku-Hunger von 5G mithilfe von verschiedenen Mitteln zu bremsen. So hätten die neuen iPhones grundsätzlich schon mal eine hervorragende Akku-Laufzeit, die man durch durch softwareseitige Optimierungen noch verbessern konnte. Nutzer selbst können mit Apples „Smart Data Mode“ direkten Einfluss auf die 5G-Nutzung nehmen, sodass 5G beispielsweise nur dann aktiviert wird, wenn dies auch wirklich nötig ist. Andernfalls fallen die Geräte auf LTE zurück und gehen in diesem Modus sparsamer mit der Akku-Leistung um. Ergänzend habe man sich mit den Mobilfunkanbietern zusammengesetzt, in der Folge würden die Systeme auch von dieser Seite her für optimale Akku-Nutzung optimiert.

Auf Apples neuem Display-Schutz „Ceramic Shield“ angesprochen, wiederholt die Apple-Managerin das Versprechen von viermal besserem Schutz vor Beschädigungen. Damit verbunden weist sie darauf hin, dass die neue, kantige Geräteform für zusätzliche Stabilität sorgt und auch die Stabilität des ohnehin härteren Glases auf der Rückseite erneut verbessert wurde, mit bis zu zweifach besserem Schutz als zuvor.

Weitere Ausführungen der Apple-Mitarbeiterin befassen sich mit der verbesserten Kameratechnik der Geräte und zusätzlichen Software-Funktionen in diesem Bereich.

Beim Thema MagSafe wird bestätigt, dass Apple nicht alles bereits vorgestellte Zubehör auch vom Start weg anbietet. Dazu zählt auch das für viele Nutzer interessante Dual-Ladegerät für iPhone und Apple Watch. Einen Termin für die Markteinführung gibt es weiterhin nicht. Die von Apple verbauten Magneten seien im Zusammenspiel mit dem von Apple angebotenen Zubehör übrigens grundsätzlich kein Problem. Apples Magnethülle sei hier ausreichend abgeschirmt.

Auch Apples Entscheidung, den neuen iPhones kein Ladegerät mehr beizulegen, war im Laufe des Gesprächs Thema. Hier betont die Apple-Mitarbeiterin, dass sich vorhandenes Lightning-Zubehör problemlos auch mit den neuen iPhone-Modellen nutzen lässt. Die schnellere Ladevariante sei mittlerweile aber USB-C und mit dem beigelegten Kabel könne man das iPhone auch mithilfe des USB-C-Adapters vom iPad Pro, dem vielseitigen Drittanbieter-Zubehör oder auch einfach an einem MacBook Pro oder mit dem dort mitgelieferten Ladegerät laden.