Wie genau der Export in das CSV-Format angestoßen werden kann wird in diesem Hilfeeintrag beschrieben. Zu den populärsten Mittbewerbern von RememBear zählen 1Password , Enpass und die Open-Source-Lösung bitwarden .

Als ausschlaggebend für die Einstellung führen die Macher an, dass man seit dem Launch 2018 nie wirklich im Markt Fuß fassen konnte. Zwar ist man sich sicher, dass man den eigenen Nutzern das beste Benutzererlebnis gepaart mit der besten Produktsicherheit bieten konnte, als man jedoch in den Markt startete hatten viele Anwender der anvisierten Zielgruppe jedoch schon ihre Lösung gefunden und seien nicht mehr zum Umstieg auf RememBear zu motivieren gewesen.

Nach nur etwas mehr als vier Jahren am Markt ist der im April 2018 vielversprechend gestartete Passwort-Manager RememBear nun am Ende seiner Laufbahn angelangt. Wie die Macher der plattformübergreifenden Lösung für Mac, Windows, iOS und Android mittlerweile auch auf ihrer offiziellen Homepage mitteilen, soll der Stecker des cloudbasierten Angebotes am 18. Juli 2023 endgültig gezogen werden.

"too late to the game" Im Sommer 23 ist Schluss: Passwort-Manager RememBear verschwindet

Insert

You are going to send email to