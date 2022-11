AirTags-Alternative, HomePod mini und HomeKit-Lampe günstig

Die VOCOlinc-Schreibtischlampe ist erst vergleichsweise kurz im Handel erhältlich und neben Apple Home auch mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Wer die Lampe nur in Verbindung mit HomeKit verwenden will, kann die VOCOlinc-App auch verwenden, ohne ein Benutzerkonto anzulegen.

Mit ihrem Format von 35 x 35 Millimetern sind die AUTVOS-Dingefinder etwas größer als die AirTags, kommen dafür aber bereits mit einer Öse im Kunststoffgehäuse und können somit direkt beispielsweise am Schlüsselring befestigt werden. Ihr spart euch hier also zudem die Kosten für eine Hülle oder sonstige Halterung. Für die Stromversorgung ist eine auswechselbare und im Lieferumfang enthaltene CR2032-Batterie verantwortlich.

Die Dingefinder von ATUVOS sind auch mit Apples „Wo ist?“-App kompatibel, verzichten allerdings auf die Option zur Nahbereichsortung über Ultrabreitband. Dafür ist das per App auf den Dingern abspielbare Tonsignal lauter als bei Apples AirTags, was sich als hervorragende Unterstützung bei der Suche nach einem damit ausgestatteten Objekt erweisen kann.

