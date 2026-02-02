Im Angebot: Belkin-Ladegerät für Steckdosen mit wenig Platz

Belkin bietet das 67-Watt-Ladegerät aus seiner BoostCharge-Produktreihe gerade über Amazon für extrem günstige 18,11 Euro an. Der reguläre Preis liegt bei 44,99 Euro. Direkt beim Hersteller bekommt man das Ladegerät zwar aktuell auch mit Preisnachlass, bezahlt mit 36 Euro allerdings dennoch das Doppelte des aktuellen Aktionspreises bei Amazon.

Flache Bauform für enge Steckdosen

Ein zentraler Vorteil des BoostCharge-Ladegeräts ist seine Bauform. Das Wandnetzteil ist vergleichsweise flach gehalten und hat die USB-C-Anschlüsse abhängig davon, wie man es einsteckt, nach unten oder nach oben gerichtet. Dadurch eignet sich das Zubehör auch für die Verwendung hinter Möbelstücken oder in sonst auf irgendeine Weise beengten Bereichen.

Die maximale Ladeleistung von 67 Watt lässt sich dann beziehen, wenn nur einer der drei Anschlüsse in Verwendung ist. Sind mehrere Geräte gleichzeitig verbunden, wird die Gesamtleistung auf alle Anschlüsse aufgeteilt. Die erste der drei Buchsen erhält dann 25 Watt und über die anderen beiden werden jeweils 20 Watt abgegeben. Die jeweilige Maximalleistung findet sich auch neben den Anschlüssen aufgedruckt.

PD-Schnellladen für iPhone & Co.

Dank der unterstützten Protokolle eignet sich das Netzteil dem Hersteller zufolge zum schnellen Aufladen der meisten Geräte, die PD 3.1, PD 3.0 und PPS unterstützen. Den komplett leeren Akku eines iPhone 14 Pro beispielsweise kann man damit in nur 25 Minuten wieder um die Hälfte füllen.

Falls ihr euch zum Kauf bei Amazon entschließt, achtet darauf, dass der Aktionspreis wohl nur für begrenzte Zeit gilt. Prüft also wie immer die für euch auf der Produktseite und beim Kaufabschluss angezeigten Preise aufmerksam.

Alternative von Ugreen

Ein eleganteres und dünneres Wandladegerät hat Ugreen mit dem Nexode Pro 65W im Programm. Hier müsst ihr mit 33,24 Euro allerdings deutlich mehr bezahlen. Zudem ist erwähnenswert, dass dieses Netzteil nur über zwei USB-C-Anschlüsse verfügt, die durch eine USB-A-Buchse ergänzt werden.