iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 291 Artikel

Vorübergehend für 18,11 Euro

Im Angebot: Belkin-Ladegerät für Steckdosen mit wenig Platz
Artikel auf Mastodon teilen.
8 Kommentare 8

Belkin bietet das 67-Watt-Ladegerät aus seiner BoostCharge-Produktreihe gerade über Amazon für extrem günstige 18,11 Euro an. Der reguläre Preis liegt bei 44,99 Euro. Direkt beim Hersteller bekommt man das Ladegerät zwar aktuell auch mit Preisnachlass, bezahlt mit 36 Euro allerdings dennoch das Doppelte des aktuellen Aktionspreises bei Amazon.

Flache Bauform für enge Steckdosen

Ein zentraler Vorteil des BoostCharge-Ladegeräts ist seine Bauform. Das Wandnetzteil ist vergleichsweise flach gehalten und hat die USB-C-Anschlüsse abhängig davon, wie man es einsteckt, nach unten oder nach oben gerichtet. Dadurch eignet sich das Zubehör auch für die Verwendung hinter Möbelstücken oder in sonst auf irgendeine Weise beengten Bereichen.

Belkin Boostcharge 67w

Die maximale Ladeleistung von 67 Watt lässt sich dann beziehen, wenn nur einer der drei Anschlüsse in Verwendung ist. Sind mehrere Geräte gleichzeitig verbunden, wird die Gesamtleistung auf alle Anschlüsse aufgeteilt. Die erste der drei Buchsen erhält dann 25 Watt und über die anderen beiden werden jeweils 20 Watt abgegeben. Die jeweilige Maximalleistung findet sich auch neben den Anschlüssen aufgedruckt.

PD-Schnellladen für iPhone & Co.

Dank der unterstützten Protokolle eignet sich das Netzteil dem Hersteller zufolge zum schnellen Aufladen der meisten Geräte, die PD 3.1, PD 3.0 und PPS unterstützen. Den komplett leeren Akku eines iPhone 14 Pro beispielsweise kann man damit in nur 25 Minuten wieder um die Hälfte füllen.

Belkin Boostcharge 67

Falls ihr euch zum Kauf bei Amazon entschließt, achtet darauf, dass der Aktionspreis wohl nur für begrenzte Zeit gilt. Prüft also wie immer die für euch auf der Produktseite und beim Kaufabschluss angezeigten Preise aufmerksam.

Produkthinweis
Belkin BoostCharge USB-C-Ladegerät mit DREI Anschlüssen und PPS (67 W), USB-C PD 3.1-iPhone-Schnellladegerät für die... 18,11 EUR 44,99 EUR

Alternative von Ugreen

Ein eleganteres und dünneres Wandladegerät hat Ugreen mit dem Nexode Pro 65W im Programm. Hier müsst ihr mit 33,24 Euro allerdings deutlich mehr bezahlen. Zudem ist erwähnenswert, dass dieses Netzteil nur über zwei USB-C-Anschlüsse verfügt, die durch eine USB-A-Buchse ergänzt werden.

Produkthinweis
UGREEN Nexode Pro 65W USB C Ladegerät Slim mit EU/US/UK Stecker GaN USB-C Netzteil 3-Port Charger Schnellladegerät... 33,24 EUR 50,99 EUR
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
02. Feb. 2026 um 12:51 Uhr von chris Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich fand das ziemlich gut, weil man den Stecker auch abwickeln kann!

    https://amzn.eu/d/iXfuIUn

    Hama USB C Ladegerät (Schnellladegerät 65 Watt, Ladestecker für Steckdose 2X USB-C, 1x USB-A

    Antworten Melden
  •  ut paucis dicam

    Das UGREEN Netzteil gefällt mir. Anzumerken ist, dass die Stecker wechselbar und inkludiert sind: EU,
    UK, US! :-)

    Antworten Melden

  • Sowas in kantig-flach ohne Werbelogo wäre super.

    Kennt da zufällig jemand was?

    Antworten Melden

    • Ohne Firmenlogo nicht, aber habe zuletzt das „LISEN 65W Schnellladen USB C Ladegerät Flach“ mit 65W gekauft, kannst dir anschauen.

      Antworten Melden

      • Danke. Wegen dem Werbelogo auch nicht so meins aber als Werbeeinblendung kam das VPSUN.

        Werde mal testen und sonst gucken ob man das Lisen überkleben kann

  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43291 Artikel in den vergangenen 6729 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven