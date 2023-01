Eve: Matter-Geräte erst ab Ende März

Das so genannte „MotionBlinds Upgrade Kit“ soll Dritthersteller-Rollos in smarte Beschattungslösungen verwandeln, die sich dann per Thread, Apple Home und Eve-App steuern lassen. Das Set besteht aus Trägern, Blenden und Adaptern, mit denen die MotionBlinds-Motoren an die Rohre etlicher Rollos angepasst werden können. Kostenpunkt: 199,95 Euro.

Allerdings sollen die entsprechenden Neuausgaben der Produkte erst ab dem 28. März, also in knapp drei Monaten über den Online-Shop des Anbieters bei Apple und bei Amazon verfügbar sein.

