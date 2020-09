IKEA SYMFONISK: Sonos-Lautsprecher in neuen Farben erhältlich

Die in Kooperation mit Sonos gefertigten SYMFONISK-Lautsprecher des schwedischen Möbelhauses IKEA haben wir zur Markteinführung im vergangenen Sommer ausführlich besprochen. Der günstige Einstieg in die Multiroom-Systeme von Sonos haut den Anwender zwar nicht vom akustischen Hocker, sorgt aber für solide Beschallung kleinerer Wohnungen und muss den direkten Vergleich mit dem Sonos Play:1 nicht fürchten.

Unser Fazit damals: Mit dem rechteckigen Regallautsprecher ist den Partnern IKEA und Sonos ein großer Wurf gelungen. Hier wird die Technik des populären Sonos Play:1 zum unschlagbaren Festpreis von 99 Euro angeboten.

Anstatt der Touch-Steuerung und der Sprach-Assistenten, die Sonos in den zurückliegenden Monaten als Premium-Merkmale der eigenen Lautsprecher herausarbeitete, setzt das IKEA-Modell (glücklicherweise) wieder auf schlichte Druckknöpfe und wird bereits zum Verkaufsstart von unterschiedlichen Lösungen zur Wandmontage begleitet.

Zu zweit als Stereo-Paar zusammengeschaltet oder in Kombination mit dem Sonos Beam schnell zur akustischen Heimkino-Lösung aufgewertet, könnte sich der Regallautsprecher zügig als preiswerte Standardwahl unter den am Markt erhältlichen Multiroom-Lautsprechern etablieren.

Die Sonos-Lautsprecher von IKEA lassen sich sowohl mit dem Sonos Controller als auch mit der IKEA Home Smart App Steuern.

Neue Farben erhältlich

Was den ersten Bastlern schon damals schnell auffiel: Das stoffbespannte Lautsprecher-Gitter der Regallautsprecher ließ sich problemlos abnehmen. Jetzt ist klar warum: IKEA bietet nun auch weitere SYMFONISK-Abdeckungen in neuen Farben an.

Neben der schlicht-grauen Bespannung stehen neue Gitter in Rot und in Blau zur Verfügung. Die neuen Fronten lassen sich auch Online bestellen und werden für 9,74 Euro angeboten – sowohl für die Lampe als auch für den Regallautsprecher.

IKEA SYMFONISK – Online verfügbar:

Regallautsprecher

Tischleuchte