Für zuhause und unterwegs
IKEA stellt drei extravagante Qi-Ladegeräte vor
IKEA zeigt sich sehr umtriebig, wenn es um Zubehör für Mobilgeräte und Smarthome-Installationen geht. Das Einrichtungshaus hat eben erst einen Stapel neuer, mit Matter kompatibler Produkte vorgestellt. Jetzt macht uns ein Leser auf drei neue kontaktlose Ladegeräte von IKEA aufmerksam, die unter dem Namen VÄSTMÄRKE angeboten werden und nicht nur optisch auffallen, sondern zum Teil auch unerwartete Funktionen mit sich bringen.
Beleuchtete Ladeschale VÄSTMÄRKE
Beginnen wir mit der Ladeschale VÄSTMÄRKE, die sich laut IKEA ideal für den Einsatz im Schlafzimmer, im Büro oder im Flur eignet.
Die Ablage kann ein aufgelegtes Smartphone nach dem Qi2-Standard mit bis zu 15 Watt laden. Die untere Schale dient zusätzlich als Ablage für kleine Gegenstände wie Ringe oder Schlüssel dienen. Zudem findet sich hier noch eine Leuchte integriert, die sich durch Drücken des Ladepucks einschalten lässt.
Die Ladeschale VÄSTMÄRKE wird von IKEA für 19,99 Euro angeboten. Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel mit 120 Zentimetern Länge enthalten. Als Zubehör empfiehlt IKEA das für 4 Euro erhältliche Steckernetzteil SJÖSS.
Ladepad VÄSTMÄRKE
Als nächstes hat IKEA das Ladepad VÄSTMÄRKE neu im Programm. Dabei handelt es sich um eine knallrotes Qi-Ladegerät in Form eines Donuts.
Der obere Teil des Ladegeräts lässt sich hochklappen und man kann darin das Kabel aufrollen und verstauen. Die Oberfläche besteht aus weichem Silikon, was einem aufgelegten Smartphone guten Halt geben soll.
Das Ladepad VÄSTMÄRKE wird ohne Netzteil zum Preis von 9,99 Euro angeboten.
Ladehalter VÄSTMÄRKE
Drittes neues Produkt in der Reihe ist der Ladehalter VÄSTMÄRKE. Hierbei handelt es sich um einen Sockel aus Kork, an dem das iPhone oder andere kompatible Smartphones magnetisch befestigt und geladen werden können.
Die Geräte können dabei sowohl im Hoch- als auch im Querformat platziert werden und dank der angewinkelten Halterung soll man auch dann einen guten Blick auf das Display haben, wenn das Gerät auf dem Schreibtisch oder am Bett genutzt wird.
Der Ladehalter VÄSTMÄRKE lässt sich zum Preis von 12,99 Euro bei IKEA bestellen.
Über Geschmack lässt sich streiten
Die beleuchtete Ladeschale ist online ausverkauft und in keinem einzigen Ikea vorrätig.
Ja bleib mal locker, ist doch erst vorgestellt worden.
Wir haben sowas als Vogeltränke im Garten ;)
Lassen sich damit die Vögel aufladen? ;-)
Nur die Qi2-kompatiblen.
Die gute Frage mit wieviel Watt laden die ??
Ist es wirklich eine gute Frage, wenn die Antwort im Artikel steht? Nein.
Nur die Schale, oder?
Wieso funktionieren hier nie die Links ?
Bei mir gehen die Links.
Schöne Ladeschale. Schade, dass ich im Flur keinen Strom habe. Herr Würde sich da ganz gut machen.