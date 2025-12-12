IKEA stellt drei extravagante Qi-Ladegeräte vor

IKEA zeigt sich sehr umtriebig, wenn es um Zubehör für Mobilgeräte und Smarthome-Installationen geht. Das Einrichtungshaus hat eben erst einen Stapel neuer, mit Matter kompatibler Produkte vorgestellt. Jetzt macht uns ein Leser auf drei neue kontaktlose Ladegeräte von IKEA aufmerksam, die unter dem Namen VÄSTMÄRKE angeboten werden und nicht nur optisch auffallen, sondern zum Teil auch unerwartete Funktionen mit sich bringen.

Beleuchtete Ladeschale VÄSTMÄRKE

Beginnen wir mit der Ladeschale VÄSTMÄRKE, die sich laut IKEA ideal für den Einsatz im Schlafzimmer, im Büro oder im Flur eignet.

Die Ablage kann ein aufgelegtes Smartphone nach dem Qi2-Standard mit bis zu 15 Watt laden. Die untere Schale dient zusätzlich als Ablage für kleine Gegenstände wie Ringe oder Schlüssel dienen. Zudem findet sich hier noch eine Leuchte integriert, die sich durch Drücken des Ladepucks einschalten lässt.

Die Ladeschale VÄSTMÄRKE wird von IKEA für 19,99 Euro angeboten. Im Lieferumfang ist ein Anschlusskabel mit 120 Zentimetern Länge enthalten. Als Zubehör empfiehlt IKEA das für 4 Euro erhältliche Steckernetzteil SJÖSS.

Ladepad VÄSTMÄRKE

Als nächstes hat IKEA das Ladepad VÄSTMÄRKE neu im Programm. Dabei handelt es sich um eine knallrotes Qi-Ladegerät in Form eines Donuts.

Der obere Teil des Ladegeräts lässt sich hochklappen und man kann darin das Kabel aufrollen und verstauen. Die Oberfläche besteht aus weichem Silikon, was einem aufgelegten Smartphone guten Halt geben soll.

Das Ladepad VÄSTMÄRKE wird ohne Netzteil zum Preis von 9,99 Euro angeboten.

Ladehalter VÄSTMÄRKE

Drittes neues Produkt in der Reihe ist der Ladehalter VÄSTMÄRKE. Hierbei handelt es sich um einen Sockel aus Kork, an dem das iPhone oder andere kompatible Smartphones magnetisch befestigt und geladen werden können.

Die Geräte können dabei sowohl im Hoch- als auch im Querformat platziert werden und dank der angewinkelten Halterung soll man auch dann einen guten Blick auf das Display haben, wenn das Gerät auf dem Schreibtisch oder am Bett genutzt wird.

Der Ladehalter VÄSTMÄRKE lässt sich zum Preis von 12,99 Euro bei IKEA bestellen.