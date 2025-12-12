Where Winds Meet jetzt auch auf iOS verfügbar

Das Open-World Rollenspiel Where Winds Meet erschien bereits vergangenen Monat für Windows und Konsolen. Mittlerweile ist auch die iOS Version für iPad und iPhone verfügbar und kann kostenlos über den App Store geladen werden.

Where Winds Meet entführt euch in die chinesische Mythenwelt. Das in der Literatur als Wuxia bekannte Genre erzählt von den Abenteuern und Heldengeschichten chinesischer Krieger auf ihren Reisen durch das alte China. Ihren übermenschlichen Kräfte, mitunter magischen Fähigkeiten und ihrem Kampf für Gerechtigkeit und gegen die Unterdrückung Schwächerer.

Für ein Freemium Spiel präsentiert sich Where Winds Meet nicht nur optisch, sondern auch bei Gameplay und Umfang durchaus beeindruckend. Ihr taucht in dem Spiel in eine riesige Open World, die abwechslungsreich und liebevoll gestaltet ist und auch abseits der Hauptstory mit unzähligen kleinen Nebenaufgaben und Erkundungsmöglichkeiten aufwartet.

Die Nebenquests sind vielseitig und reichen von Minispielen und der Erkundung kleiner Dungeons bis hin zu ausgewachsenen Bosskämpfen. Alle Nebenaufgaben sind zwar durchweg optional, wissen aber durchaus zu motivieren. Zumal ihr stets sinnvolle Belohnungen erhaltet und nicht nur eine Strichliste auf dem Weg einem 100 Prozent Abschluss der Region abhakt. Denn zu den Belohnungen gehören unter anderem neue Bewegungen und Kampfkünste, die ihr erlernen könnt und dank denen sich die Kämpfe zunehmend abwechslungsreicher gestalten.

Kein Soulslike, dennoch anspruchsvoll

Auch das Kampfsystem selber fühlt sich sehr dynamisch und gut an. Ihr nehmt stets zwei Waffen aus insgesamt sieben Waffengattungen mit ins Gefecht, zwischen denen ihr im Kampf fließend wechseln könnt. Zusammen mit euren Spezialfähigkeiten könnt ihr so mächtige Kombinationsangriffe ausführen. Während schwächere Gegner euren Angriffen kaum standhalten zeigen sich die anspruchsvollen Bosse weit zäher. Wenn ihr den gegnerischen Angriffen nicht ausweicht oder sie pariert um eure Gegner aus der Reserve zu locken liegt ihr selber recht schnell am Boden.

Etwas schade ist hingegen, dass die Hauptstory noch nicht abgeschlossen ist. Wie es in Gacha bzw. Live Service Games leider häufig vorkommt, wird die Hauptstory in regelmäßigen Abständen weitererzählt. Zur Veröffentlichung gab es entsprechend lediglich den Einstieg in eure epische Heldengeschichte. Die Spielwelt wächst aber stetig, so wurde zusammen mit der Mobilversion direkt auch noch eine weitere Region freigeschaltet. Doch schon davor bot die lebendige Spielwelt von Where Winds Meet bereits genug Inhalt um für dutzende Stunden in das mystische China des 10. Jahrhunderts abtauchen zu können.

Noch ein paar Ecken und Kanten

Insgesamt klingt das für ein kostenloses Spiel fast zu gut um wahr zu sein. Allerdings leidet auch Where Winds Meet noch unter ein paar Kinderkrankheiten. So wirkt etwa das Fortschritts- und Belohnungssystem völlig überladen und lässt Einsteiger ratlos zurück. Ebenso ist die deutsche Übersetzung alles andere als gut gelungen. Zumindest letzterem Problem lässt sich ein Stück weit Herr werden, indem man das Spiel einfach auf Englisch umstellt.

Auch wartet Where Winds Meet als Free to Play Titel natürlich mit Bezahlinhalten auf. Bei diesen handelt es sich jedoch vornehmlich um rein visuelle Inhalte ohne spielerischen Vorteil. Ihr braucht also keine Sorge haben, dass euch das Spiel mit einem quälenden Grind zum Griff zur Kreditkarte verleiten will. Tatsächlich könnt ihr Where Winds Meet faktisch ohne Einschränkungen komplett kostenlos spielen.

Zumindest für Wuxia Fans führt damit kein Weg an dem Rollenspiel vorbei. Auch die Mindestanforderungen an die Hardware fallen moderat aus. Neben iOS 15 wird mindestens ein iOS Gerät mit einem Apple A13 oder besser vorausgesetzt. Also einem iPhone 11 oder iPad der 9. Generation. Wobei ein etwas neueres Gerät für eine optimale Performance sicherlich nicht schaden kann. Und natürlich existieren Cross-Play und Cross-Progression zwischen den Plattformen, wenn ihr den Titel bereits auf PC oder Konsole spielt müsst ihr also nicht von null auf neu anfangen.