IKEA + Sonos: SYMFONISK-Bilderrahmen ab Juli im Handel

Eine Überraschung ist es nicht mehr, aber jetzt offiziell: IKEA hat seinen SYMFONISK-Bilderrahmen angekündigt. Die grundlegenden Informationen zu der Produktneuerung waren aufgrund eines Webseitenfehlers bei IKEA ja schon im Vorfeld bekannt. Jetzt liefern die Verantwortlichen neben der offiziellen Ankündigungen weitere Details nach.

Der SYMFONISK Rahmen kommt als weiteres Produkt im Rahmen der Kooperation zwischen IKEA und Sonos im kommenden Monat in den Handel. Bei IKEA wird als Starttermin der 15 .Juli gehandelt, der Verkaufspreis für den in einen Bilderrahmen integrierten WLAN-Lautsprecher wird mit 179 Euro angegeben. IKEA will den neuen Multiroom-Lautsprecher mit einer Vielzahl von austauschbaren Fronten und Designs anbieten.

Eine besondere Herausforderung bei der Realisierung des Projekts sei es gewesen, den Lautsprecher vom Design her extrem flach zu konzipieren, ohne dabei auf raumfüllende Klangeigenschaften zu verzichten. Wie bei anderen SYMFONISK-Produkten lässt sich der Klang des Lautsprechers auf Basis der Trueplay-Technik von Sonos zur Optimierung an Aufstellungsort und räumliche Gegebenheiten anpassen.

IKEA will den SYMFONISK-Bilderrahmen vom 15. Juli an zum Preis von 179 Euro in den Basisfarben Weiß oder Schwarz anbieten. Ergänzend werden verschiedene Design-Paneele zum Einzelpreis von 20 Euro in den Handel kommen.