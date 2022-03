IKEA ÅSKVÄDER-Steckdosen mit Option zur App-Steuerung erhältlich

IKEA bietet seine ÅSKVÄDER-Steckdosen jetzt in allen Varianten zur Bestellung an. Einzelne Teile des modularen System kamen bereits zum Jahreswechsel hierzulande in den Handel. Jetzt sind alle zugehörigen Komponenten im Einzelkauf und obendrauf auch ein Starterset erhältlich.

Das ÅSKVÄDER-Design orientiert sich an nordeuropäischen Vorgaben und wirkt auf uns erstmal gewöhnungsbedürftig. Darauf basierend ermöglichen die nach Bedarf konfigurierbaren Steckdosen allerdings ein Maximum an Flexibilität beim Einsatz. Ihr könnt bei ÅSKVÄDER Einzel- und Doppelsteckdosen miteinander kombinieren und über verschiedene Anschluss- und Verlängerungskabel verbinden. Optional bietet IKEA auch eine Wandhalterung sowie ein USB-Ladegerät – allerdings bislang nur mit zwei USB-A-Buchsen – als Erweiterung an.

Für uns ist natürlich die TRÅDFRI-Anbindung und damit die Möglichkeit zur App-Steuerung von besonderem Interesse. Diese Option besteht, sobald ihr den ÅSKVÄDER Ein-/Ausschalter in eure selbst konfigurierte Steckdose integriert. Neben der Taste am Gerät selbst lässt sich dieser dann auch mit der Home-Smart-App von IKEA oder einer TRÅDFRI-Fernbedienung schalten.

Die Einzelpreise für die ÅSKVÄDER-Komponenten und Zubehör könnt ihr dieser Übersichtsseite entnehmen. Wenn ihr euch für das für 20 Euro angebotene vierteilige Starterset entscheidet, müsst ihr berücksichtigen, dass das modulare System in dieser Form noch „dumm“ ist, der für die TRÅDFRI-Anbindung zuständige Schalter schlägt separat mit 10 Euro zu Buche.

TRÅDFRI-Gateway bald in neuer Version?

In diesem Zusammenhang wollen wir auch nochmal daran erinnern, dass IKEA TRÅDFRI auf einen eigenen Zigbee-Hub setzt. Wer das System bereits nutzt, kann ÅSKVÄDER einfach als zusätzliche Komponente mit einbinden. Andernfalls müsst ihr euch zusätzlich auch noch das TRÅDFRI-Gateway besorgen. Hier überrascht uns IKEA allerdings mit einer satten Preiserhöhung: Ursprünglich mit 30 Euro an den Start gegangen, war die Smarthome-Zentrale des Einrichtungshauses lange Zeit für nur 20 Euro erhältlich. Aktuell wird das TRÅDFRI-Gateway jedoch mit einem Verkaufspreis von 40 Euro und dem Hinweis „Letzte Chance! Nur noch kurze Zeit erhältlich“ gelistet. Das klingt ganz danach, als stünde hier bereits eine neue Version in den Startlöchern.